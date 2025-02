Puentes, coches y personas

Reconozco que soy uno de los pacenses que nada más abrirse al tráfico el tramo de la ronda sur nuevo me lancé a transitar por él. Sentía curiosidad y alegría por la inauguración de esta nueva vía. Debo reconocer que la alegría iba acompañada de ... cierta rabia por la tardanza, una vez más, en la realización de una infraestructura importante para nuestra ciudad y, por ende, para Extremadura. Esperemos que la circunvalación a Badajoz se complete con los tres tramos que faltan, y pronto podamos circular desde Caya hasta la carretera de Valverde, de Sevilla y a la autovía de Madrid, por el sur de la ciudad.

Este artículo no es para hablar del puente recién inaugurado en Badajoz, ni del nombre que se le puso que ya casi hemos olvidado, ni de su extraña consideración como puente urbano que no permite el paso de peatones ni de ciclistas. Pero el contenido de este escrito está motivado por él.

Algunos periodistas, consecuentes con su profesión, preguntaron a las autoridades presentes en el acto de su inauguración acerca del puente previsto en el Plan General Municipal que uniría la zona de La Granadilla con la avenida de Elvas. Reconociendo la necesidad de su construcción señalaban que tendrían que estudiar el tráfico que resta el nuevo tramo inaugurado a la circulación en Sinforiano Madroñero y el Puente Real, para poner en marcha ese nuevo proyecto. Pareciera que la base principal para retomar este proyecto fuera el del tráfico. Pienso que si se pasean por este puente en las horas punta les sería fácil sacar una conclusión.

El nuevo puente agilizaría el desarrollo de Badajoz y serviría de elemento de cohesión de ambas márgenes, evitando que el río sea un elemento de división

Me desconcertaron estas declaraciones porque, a mi juicio, cuando se habla de este nuevo puente urbano se olvidan dos razones importantes para que esta infraestructura se realice cuanto antes. En primer lugar, el objetivo fundamental de facilitar el paso, entre ambas márgenes, de personas que viven en una y otra parte del río. En medio de este relato me viene al recuerdo la visita a otras ciudades que han entendido que la construcción de puentes sobre sus ríos era un elemento fundamental que potenciaba el tránsito de personas. Cuántas veces hemos oído la frase en Badajoz «es que ese vive al otro lado del río», en mi caso para hablar de vecinos de la margen derecha. Estos recuerdos me permiten sentir alegría al ver la cantidad de personas que caminan a diario por el Puente Viejo para ir al trabajo o como lugar de paseo. Son, al mismo tiempo, numerosas las personas de ambos márgenes que «hacen los puentes» como referencia para su ejercicio de andar o correr.

En segundo lugar, esta infraestructura pondría en comunicación las dos zonas más activas y en crecimiento en la actualidad. Conectaría directamente las zonas ya consolidadas del Badajoz reciente (Valdepasillas, Huerta Rosales, etc.) y algunas en desarrollo como la ampliación de Huerta Rosales (HOY, 27/06/2020), con el nuevo Badajoz que se está visualizando en el entorno a la avenida de Elvas (Universidad, Hospital Universitario y nuevo Clideba, nuevas urbanizaciones, etc) al que los medios están dedicando estos meses numerosas páginas (HOY, 07/02/2022). En ambas zonas son miles de viviendas las que están el proyecto o construyéndose que, obviamente, albergarán a decenas de miles de ciudadanos para los que este puente será referencia inmediata para sus desplazamientos.

Consecuentemente, el nuevo puente facilitaría y agilizaría este desarrollo de Badajoz, sirviendo de elemento de relación y cohesión de ambas márgenes evitando, de esta manera, que el río sea un elemento de división. Es fácil admitir que en ese eje se concentrará una parte muy importante de la población y de la actividad económica, sanitaria y educativa, en muy pocos años. Evidentemente, esta previsión de crecimiento sugiere que en poco tiempo el tránsito de una a otras será importante por lo que es necesario realizar esta y otras infraestructuras previstas en el Plan General Municipal si queremos construir un Badajoz cohesionado y dinámico, sin recurrir al salto de mata, como ha sido habitual desde hace bastantes años. Desde bastante antes de terminar el siglo pasado, diría yo.

Por todo ello, la construcción de estas infraestructuras en las ciudades es importante porque ayudan a tender 'puentes' entre los ciudadanos y para coser la ciudad. Obviamente, me refiero a un puente urbano, lo que significa la construcción de viales para los vehículos pero, al mismo tiempo, también para los ciclistas y peatones. No hace falta construir un puente para competir en belleza con otros, y estoy seguro que los buenos arquitectos e ingenieros que trabajan en la región sabrán diseñar una magnífica infraestructura que nos ayude a cohesionar la ciudad.

A modo de nota final, pido a los miembros de la Corporación Municipal de Badajoz y a la administración regional que reflexionen sobre lo que significaría esta infraestructura para la ciudad y se pongan en ello.