Nada tengo contra Halloween, faltaría más que la gente no pudiera divertirse con nuevas tradiciones. Importadas o no. Y hasta disfrazar a sus perros. Cómo ... estar en contra de una nueva vía de comercio más allá de las flores, el arrope y el calabazate, los buñuelos o los huesos de santo. El otro día vi una cola larguísima en una tienda de disfraces y artículos de broma. Lo que no sé si me parece tan bien es que se hable del 'puente de Halloween' como si fuera de lo más normal (se lo escuché a una señora en un Telediario). Esto ya es ir demasiado lejos. Más allá de truco o trato. Lo de puente es nuestro, para nuestras fiestas y días laborables en medio; Halloween, de fuera. Puente o Halloween. El puente de los Santos, el puente de Todos los Santos, yo qué sé, lo que es. Aunque he leído otra cosa que me ha sorprendido más: «inseguridad alimentaria». Sobre los 30 millones de brasileños que pasan hambre. Hombre, inseguridad o hambre, aclárense.

