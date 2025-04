Puente para el Guadiana

Comenta Compartir

No aprendemos las lecciones que recibimos a diario y seguimos actuando con torpeza. Vemos cómo algunos de los grandes acontecimientos que han jalonado la historia ... de la humanidad, las gestas de personajes que han sido tenido por héroes, los logros de gobernantes de todo tipo durante sus mandatos y descubrimientos de distinto orden, son puestos en cuestión por las más diversas razones pasado un tiempo. Muchas obras bautizadas para rememorar fechas señaladas, batallas, conquistas o regímenes han cambiado de denominación. Y no digamos las calles o monumentos dedicados a estas o aquellas figuras de todos los colores. No me remontaré muy atrás y citaré un caso cercano en el tiempo. El Descubrimiento y Conquista de América es el caso más clamoroso de revisionismo histórico. Ni se sabe los 'pellones' que nos gastamos los extremeños para estar presentes en la Expo de Sevilla y contribuir a los fastos de la celebración con toda clase de actividades aquí y al otro lado del charco. ¿Quien atrevería hoy a honrar la gesta colombina y menos las de los conquistadores extremeños? La ley de la Memoria Histórica ha borrado los nombres de los que participaron en la Guerra Civil, pero también de muchos que no tuvieron nada que ver en ella, como ocurrió con Julio Cienfuegos.

Quiero con todo ello decir que me parece un contrasentido dar al nuevo puente sobre el Guadiana el nombre de '25 de abril' en homenaje a la revolución de los claveles portuguesa de 1974. ¿Quien puede asegurar hoy que a la vuelta de unos años ese hecho histórico no será objeto de enjuiciamiento? ¿Qué se hará entonces? ¿Lo rebautizamos y sustituimos el rótulo? Para evitar tal contratiempo y atendiendo a la experiencia creo que debiera reconsiderarse el nombre. Se ha escrito mucho sobre este tema y se han sugerido varias denominaciones. A mí se me ocurren algunas más, como Puente Reino Aftasí en recuerdo de aquel periodo de historia compartida con Portugal o Puente de la Eurociudad. Pero creo que somos injustos porque nos olvidamos de lo esencial, de lo que verdaderamente da sentido a este y todos los puentes: el río. Ni un sola de estas obras que se alzan sobre sus aguas lleva su nombre y creo que ya es hora de que se le rinda tributo. Así que yo le llamaría simplemente: Puente Río Guadiana. Este nombre tiene garantizada la perpetuidad por los siglos de los siglos. Amén.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY