Al leer sobre el asunto de las navajas en la puerta del club Vandido, Felipe Marichalar y la mujer conocida como la Pechotes, he 'googleado' a la muchacha para comprobar que había escrito dos artículos sobre ella y no recordaba nada. Si Azaña decía que ... para mantener un secreto en España hay que ponerlo en un libro, para olvidar algo no hay como escribir sobre ello. Pese a la fama, parece que el hijo de la infanta Elena nada tiene que ver con el lío salvo haber acompañado en taxi a un amigo herido. Pero 'El Mundo Today' no iba a desperdiciar la noticia: «La Familia Real, aliviada al ver que Froilán va asentando la cabeza tras dejar las armas de fuego por las armas blancas». ¿Asentando la cabeza?

Según su web, Vandido llegaba a la ciudad «para quedarse y convertirse en un referente de la capital entre el público más selecto y chic de la ciudad. Un nuevo ambiente en el que no faltará el glamour…». Lo que no falta es el griterío que monta en la puerta de madrugada ese público selecto, con navajas o sin ellas. Claro, no es como Waka Sabadell, la discoteca de la que ha salido la grabación de una menor (que no se acuerda de nada) haciendo una felación a un tipo en la pista. Esta lo mismo no cuenta con público selecto. Glamour (qué palabro) de navajas contra drogas de sumisión química, si es lo que ha pasado. Entre el público más selecto ha habido una ruptura. Isabel Preysler y Vargas Llosa. Ella no aguanta los celos. Gonzalo Vargas Llosa dijo a Martín Bianchi en 2015 que, ya que su padre había dado el gran salto al mundo de la 'beautiful people', esperaba que por lo menos usara ese material para una novela. La mejor manera para que lo olvidemos todo. Eso si él no ha olvidado escribir.

