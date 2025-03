Lo público y lo privado

Comenta Compartir

De nuevo a cuestas con los funcionarios y la función publica. Una diana fácil y recurrente para aquellos a los que tanto les gusta hablar ... y opinar. Y todo porque dicen que nos suben un no sé qué por ciento de no sabemos qué año y hasta que día pues, es tan imperceptible que no se ve. La oveja negra de este país siempre ha sido el colectivo de empleados públicos, que bien olvidados se encontraban cuando en las crisis de Zapatero y Rajoy nos bajaron el sueldo posteriormente lo congelaron y redujeron derechos adquiridos. Ahí estábamos, como ahora, cual cubitos de hielo en una economía que apretó el botón del recorte en lo más fácil, el empleo público. Ese que se controla, que no se escapa, que no puede hacer uso de la cajita B, y que es transparente.

El juego de ahora es la crítica y lo que los tertulianos de los medios llaman lo prescindible. Resulta muy atrevido catalogar de prescindibles a determinados colectivos o parte de ellos cuando se debe considerar que gracias a la estabilidad económica tan criticada a los funcionarios, el estado del bienestar de este país se fortalece porque con una estabilidad y seguridad económica el consumo se incrementa: restaurantes, cafeterías, compras, viajes... y hasta montar en paracaídas para ir a la Moncloa a decirles a los de allí y al Congreso entero, que por cierto se han subido el 3,5% del sueldo, más la nueva generación de móviles, que ellos sí que sobran. Los que no somos nos hemos ganado nuestro pequeño estatus a golpe de codos y gracias a nuestro esfuerzo el consumo se fortalece y con ello el sector privado. Si la capacidad adquisitiva de los funcionarios fuera la que corresponde a los tiempos, la estabilidad de esta clase media sería perceptible, sin haber perdido más del 20% de poder adquisitivo mientras los precios continúan al alza. Esto es justicia social. Venga ya, las pensiones acordes con el IPC y los funcionarios ¿cuántos años llevan viviendo muy por debajo de este acrónimo? La clase media que se encamina al empobrecimiento y a la extinción por el capricho de los que gobiernan. Eso sí, para recaudar no tachan al empleo público de innecesario, porque la claridad de los sueldos es tan meridiana que con los mismos se frotan las manos las arcas del Estado.

