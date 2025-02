Un amigo me contaba con tristeza que lo llamaron para decirle que iban a destruir sus libros no vendidos porque les costaba dinero almacenarlos

El éxito de un libro es un milagro. Dice Pere Gimferrer, que además de poeta ha sido director literario y estuvo décadas en Seix Barral, ... que «no se puede imprimir todo lo que llega a una editorial». No se hace. Aunque a veces sorprenda lo mucho que se publica. Las cifras sobre lo que se manda a las librerías marean. Un amigo me contaba con tristeza que lo llamaron para decirle que iban a destruir sus libros no vendidos porque les costaba dinero almacenarlos. Ha habido un juicio antimonopolio en EE UU tras la intención de Penguin Random House de comprar Simon & Schuster a Paramount Global. Se trata de un país donde hay cinco grandes editoriales (Mcmillan, Hachette, Harper Collins, PRH y S&S). Se han dado cifras estupefacientes para quien no esté en el sector. De la mitad de los 60.000 libros que PRH y S&S publican al año, la mitad vendió menos de una docena de ejemplares. Y el 90% tiene ventas menores de 2.000 libros. Hay más escritores que cucarachas.

