¿Voy al psicólogo?

Grandes problemas apremian a la humanidad desde mucho tiempo: hambre –840 millones de personas– racismo, pobreza, que son acuciantes en los países del Tercer Mundo. ... Mientras que hay otros problemas que afectan más a las sociedades desarrolladas: cambio climático, desigualdad hombre-mujer, polución, escasez de agua y enfermedades. En el momento actual sufriendo una gran pandemia –la covid, sin superar todavía– que ha causado millones de muertes y una gran cantidad de secuelas en personas que supuestamente habían superado la enfermedad.

Si todo lo anterior ya es grave de por sí, otro acontecimiento dramático nos ha sacudido, la invasión de Ucrania por Rusia y la consiguiente guerra. Europa convulsionada por el trance sobrevenido que ha dando lugar a una inseguridad energética, con una fuerte escalada de los precios de la energía, de alimentos básicos y una inflación disparada. Situación que ha producido un aumento considerable del consumo de ansiolíticos. También se han disparado las visitas a los psicólogos. Se cifra que en los dos últimos años han aumentado las consultas alrededor de un 90%.

Este estado de cosas ha dado lugar a que los ciudadanos aborden, de forma insistente, la problemática surgida en paseos, terrazas y reuniones familiares.

Si se tiene una conversación con una persona de escasos recursos económicos no para de aludir a la subida de las sandías, el pan, los macarrones, el aceite, la leche, la factura de la luz y la carestía de los combustibles. Refiere la frase ¡Me encuentro mal!, no sé si ir al médico para que me recete alguna pastilla o directamente a un psicólogo para evitar trasladar mis pesares a la familia.

Si la conversación es con una persona de más recursos, aparte de lo anterior, te habla de la subida de los impuestos, del IRPF, de las materias primas encarecidas, que repercuten gravemente en su negocio o empresa, teniendo incluso que cerrar o despedir a trabajadores. Y termina la conversación: ¡no quiero comunicar estos problemas a mi familia!, así que voy a ir al médico que me recete un ansiolítico o quizás al psicólogo para que me asesore.

Y los mandatarios políticos, además de pensar en sus propios problemas, trabajando para resolver los de sus ciudadanos. Siguiendo la misma reflexión acabarán yendo al psicólogo o consumiendo el doble de pastillas. Con tanto trabajo, y el tiempo que deben echar en analizar a sus adversarios políticos, los votos y las encuestas, tal vez no tengan tiempo para ir al especialista y menos para ser puntuales en los actos protocolarios.

Terminado el paseo y la tertulia con el amigo se llega casa y normalmente se enciende el televisor para escuchar los informativos; continuamente aparecen muertes, inundaciones, agresiones, incendios, violaciones –desgracias y más desgracias–. Cuando uno se queda solo reflexiona. Quizás, mejor que escuchar las noticias del telediario, sería preferible cambiar de canal y ver a «la Tamara» o a «la Rociíto», ya que al menos son seriales donde no hay muertes ni calamidades.

Y te viene a la cabeza: ¿tendré que tomar también alguna pastilla?, ¿acabaré yendo al psicólogo? Pero medito y razono: ¿por qué no pensar en las cosas buenas que hay en la vida? Un niño que nace. Un enfermo de cáncer que se cura. Un sueño cumplido. Un hijo que se gradúa. Un libro. Un donante de médula que evita una muerte. Cosas sencillas, pero a la vez tan grandes. ¿Cuántas vidas salvadas por la generosidad de tanta gente buena? Esa niña, Emma, que ya puede hacer vida normal con sus familia y pronto podrá jugar con las amigas. Se le ha trasplantado el intestino de un donante. Una operación pionera en el mundo, que ha marcado un hito en la sanidad, realizada en el hospital español La Paz de Madrid. Esta hazaña seguirá contribuyendo a que España sea líder, a nivel mundial, en trasplantes de órganos.

Entonces cavilo conmigo mismo: ¡pues no señor!, no voy al psicólogo ni voy a tomar pastillas. Mañana a donar sangre o algún órgano. Pienso en el cuento del conde Lucanor, de Calderón de la Barca, que observaba como otra persona comía las cáscaras de altramuz que él tiraba al suelo. Considero que de alguna manera somos afortunados, si nos comparamos con los millones de personas que pasan hambre y carecen de cualquier tipo de servicios básicos.