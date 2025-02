Proyectos y realidades

Muchos son los proyectos que se están anunciando en los medios de comunicación para los próximos años y que pueden marcar el devenir de la comunidad de Extremadura. No están exentos de polémica: desde la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena a ... las minas de litio en Cáceres y Cañaveral, el complejo budista de Cáceres, las placas fotovoltaicas en los Llanos de Cáceres, el espacio de ocio en Castiblanco, la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata y posiblemente más fábricas, complejos e industrias. Ojalá sea así. La realidad es que para un gran complejo que llegó a Extremadura, me refiero al de Valdecañas, se quiere derribar. ¡Asina somos los extremeños!

A excepción de la fusión de los dos pueblos, los demás proyectos están vinculados a la conservación de la naturaleza, ya que están enclavados en zonas ZEPA o pendientes de que superen una evaluación de impacto ambiental. Surge la dicotomía desarrollo-conservación. Vivimos en una sociedad donde las iniciativas por parte de políticos y empresarios es a veces compleja, ya que están condicionadas por la presión que pueda ejercer la opinión pública. Lo lógico sería analizar los proyectos para mejorarlos en lo posible e intentar llegar a puntos de encuentro entre todas las partes, siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos.

A veces estudiar y hacer un análisis profundo de los temas lleva tiempo y por ende más trabajo. Más sencillo es ir a una manifestación, bien porque se está convencido de una postura o bien porque el manifestante esté ocioso. Esto podría haber sucedido en la fusión de los dos pueblos. De no haber, o al menos ser muy escasa, la contestación en contra de la fusión se ha pasado a 'caceroladas' y manifestaciones reiteradas. Y todo por dos nombres Concordia y Mestas, que han suscitado un movimiento contrario a la fusión. Sin analizar a fondo las posibles ventajas e inconvenientes que ello puede acarrear. En todo este proceso no hay que olvidar que mayoritariamente se había votado a favor. Si antes la unión era buena, como así lo avalan infinidad de estudios geográficos, demográficos y económicos; lo juicioso sería que si no gustan los nombres propuestos encontrar otro, con la participación de los ciudadanos, que sea aceptado por la mayoría. Resulta paradójico que dos nombres cambien el sentido del voto. Si fuera así los partidarios del «no» tendrían que levantar un monolito a estas dos palabras. Unión que por otra parte no es nada nuevo. De hecho, el anterior alcalde Mariano Gallego, de un partido de distinto signo al que gobiernan en la actualidad ya indicaba que lo sensato sería la fusión y se refería a ello como «destino lógico de ambas ciudades».

Relacionado con el medio ambiente, el ayuntamiento de Cáceres tiene, en alguna de las actuaciones previstas, motivos suficientes para estar en contradicción permanente. Por un lado se quiere proponer la descatalogación de la ZEPA del monte Arropez para que se pueda instalar allí el centro budista. A la vez se quiere proteger la Sierra de la Mosca para evitar la extracción del litio. Estos dos proyectos pueden acabar en los tribunales como de hecho ya ha ocurrido con el recurso interpuesto ante el Supremo para que la instalación de placas fotovoltaicas en Los Llanos de Cáceres. Y seguro que aparecerán sentencias y apelaciones que alarguen el proceso, como está sucediendo en el complejo Isla de Valdecañas. Si fuera así puede incluso que el litio ya no sea necesario para las baterías, al encontrar otro elemento alternativo, y el Buda se quede en Nepal. Relacionado con la extracción del litio, ahora subterránea, parece que el proyecto va a contar con gran cantidad de medidas ambientales correctoras y que ningún otro país de la Comunidad Europea sería tan exigente para la instalación de una mina, por lo que poco habría que objetar a este proyecto. Otra cosa es su ubicación en la proximidad de la ciudad y quizás la afectación que pudiera conllevar a los acuíferos de la zona. Supongo que los cacereños apostarán por la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, vinculada al litio, pero lo expresarían con la frase «litio sí, pero que lo extraigan de otro lugar».

Muchos proyectos se vislumbran en nuestra región que además cuenta con tres fuentes de energía básicas: primera potencia en plantas fotovoltaicas de España, una central nuclear –ahora declarada energía verde– y la mayor capacidad de H2O embalsada del Estado. Siendo la energía una de las carencias mayores que tiene la humanidad. No se entiende –o sí– como nuestra región pierde desgraciadamente 5.000 habitantes cada año. Habría que reflexionar sobre ello y catalogar la especie humana en peligro de extinción en Extremadura.