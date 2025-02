Un proyecto solvente de regeneración

Comenta Compartir

Da la impresión de que el PSOE no ha aprendido la lección de las derrotas recientes en Madrid y Andalucía y ha optado por la confrontación y el radicalismo. Eso se aprecia, especialmente, en todo lo referido a las leyes de la ingeniería social que ... implican una concepción de la persona y de su vida en sociedad. Sin la más mínima posibilidad de un diálogo político de altura entre las formaciones mayoritarias, convendría que el Partido Popular no deje que Pedro Sánchez lleve la iniciativa, ni marque la agenda política. Y, sobre todo, que se mantenga al margen de la permanente provocación que alimentan los ministros socialistas para ganar un protagonismo que no consiguen con sus actuaciones de oficio. En un momento en el que las encuestas apuntan hacia un cambio de ciclo, pienso que el Partido Popular debiera fortalecer el crédito que le confiere un proyecto solvente de transformación social y de regeneración moral y democrática.

Temas

Cartas a la directora