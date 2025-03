Comenta Compartir

Estamos comenzando 2023 y tal vez valdría la pena preguntarse: ¿cuáles son las resoluciones que podemos fijarnos y cumplir en los próximos once meses? Un ... amigo me propuso inspirarnos en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, puesto que es una fuente de sabiduría que nos puede ayudar no solo a descubrir buenos hábitos, sino también a cultivarlos y hacerlos parte de nuestra vida diaria. El autor de este libro es el rey Salomón, un hombre que recibió su sabiduría directamente de Dios. De hecho, la Biblia nos deja ver que el hijo del rey David prefirió la sabiduría, antes que las riquezas, ¡así que Dios le dio ambas!... Por lo tanto, te animo, me decía mi amigo, a empezar el año dejándote aconsejar por el rey Salomón mientras pones en práctica uno de estos versículos bíblicos este año: «El que vigila su boca protege su vida, el que abre demasiado sus labios acaba en la ruina».

