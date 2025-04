Protocolo bancario por garantizar

Comenta Compartir

El nuevo protocolo de la banca española para corregir la exclusión que vienen denunciando los mayores y otros colectivos en situación vulnerable, como las personas ... con discapacidad, constituye en sí mismo la asunción de los problemas que la acelerada digitalización del sector genera a quienes se sienten marginados por ella. Tienen razón las entidades financieras en que los escollos no son únicamente suyos, que la atención 'online' permitió salvar los rigores del confinamiento estricto y que nunca como hasta ahora «la banca de calidad» ha estado al alcance de un clic. Pero la lectura del documento deja un poso de condescendencia que relativiza factores como las carencias en formación digital que arrastra España con respecto a países más avanzados de su entorno; que esta es una sociedad particularmente envejecida y con problemas singulares de dispersión poblacional; que el cierre de sucursales no solo se debe al inevitable e imparable avance tecnológico, sino también a un severo reajuste con motivaciones más amplias; y, sobre todo, que no cabe congratularse de las bondades de un nuevo servicio si este no solo no es accesible, sino que excluye a parte de sus clientes. El espíritu de enmienda queda sometido así a examen.

Opinión HOY