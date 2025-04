Protestemos contra la violencia de género

Comenta Compartir

Un vez más el 25 de noviembre nos manifestamos contra la violencia de género en todo el mundo, pero este año queremos denunciar muy especialmente ... la que sufren de forma arbitraria las mujeres de Irán. Para que la muerte de Mahsa Amini, acaecida por no llevar el velo islámico en su sitio justo, no quede impune. O para que no acallen a Elnaz Rekabi, la mujer escaladora que compitió sin velo en Corea del Sur. Por el derecho a la protesta contra un régimen autocrático que manda sobre la vida de las mujeres hasta en los detalles más personales y en su deseos más íntimos. Para que no maten a las mujeres que se manifiestan en las calles, o a las adolescentes que protestan en sus institutos. Ni a los hombres que están junto a ellas, respaldando sus peticiones. Alcemos la voz y manifestemos nuestra protesta, en favor de la libertad y la igualdad de las mujeres iraníes. En favor de todas las mujeres del mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director