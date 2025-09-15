HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos policías, durante una de las cargas en el Paseo del Prado. EP
Editorial

Protestas deslegitimadas

La solidaridad hacia la causa palestina no justifica el intolerable exceso de reventar la Vuelta ni el irresponsable activismo del presidente Sánchez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La suspensión sin precedentes ayer en Madrid de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España –y, con ella, de la entrega de premios–, ... provocada por los manifestantes que llevan días desplegándose en una carrera de notable proyección internacional para denunciar la masacre de Israel en Gaza, ha llevado unas protestas legítimas en su origen a un límite intolerable. Intolerable porque los activistas movilizados contra la presencia en la competición de Israel-Premier Tech, cuyo director, el navarro Óscar Guerrero, ha sufrido pintadas amenazadoras, han rebasado el activismo pacífico contaminándolo con actuaciones que han puesto en riesgo la seguridad de los corredores y de miembros de la organización; y que ayer culminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los que se registraron lanzamientos de vallas y botellas. La justicia de una causa no justifica ni exonera excesos que, en último término, recurran a la violencia. Y el argumento de manifestantes y miembros del Gobierno de que lo ocurrido ayer en las calles de Madrid constituye un hecho menor por comparación con el posible genocidio que investiga la ONU constituye una obviedad exculpatoria que, en realidad y bajo un pretendido compromiso solidario, lo que termina haciendo es banalizar el inimaginable padecimiento de los gazatíes. Un sufrimiento que exige de la comunidad internacional que haga lo que esté en su mano para que el Gobierno de Netanyahu le ponga fin de inmediato y una empatía ciudadana que no se convierta ella en protagonista con ejercicios de presión inaceptables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  7. 7

    Un lugar para perderse en Mérida
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Protestas deslegitimadas

Protestas deslegitimadas