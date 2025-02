Protestas del campo en Madrid

Comenta Compartir

Este domingo han llenado Madrid. Es hora de que el Gobierno atienda sus justas y serias protestas y reivindicaciones. Ya no solo es el campo ... y la ganadería. Hay más sectores y son todos gente trabajadora. No es de recibo que escuchemos que los que llenaron el Paseo de la Castellana eran los fachas de siempre. Señor presidente, son gente trabajadora de verdad, de la que llega a casa con las botas llenas de barro y la camisa sudada. Gente con las manos rajadas, con la piel áspera que no se cura con crema. Son gentes que van directas a la ruina, que ya no saben como pagar sus hipotecas y demás recibos que tienen. Un Gobierno no se puede negar a recibirlos. No son interlocutores válidos, ¿y esto a qué viene? ¿No son acaso suficientes? ¿Tienen que estar bajo las siglas de «los de siempre»? Permítame presidente Sánchez que le comente que esto se le puede empezar a ir de las manos. Le ha tocado a usted una etapa muy difícil de presidir. Lo sabemos. Pero se puede gestionar mejor. No todos los que protestan son «fachas». Son gente que tiene una familia y un pequeño negocio que emprendieron y que se va al garete. Son gente que hace que otros podamos desayunar, comer y cenar todos los días. Estos no necesitan a los señores Álvarez y Sordo. No tienen subvenciones. Son gente que ha dicho que va a resistir y que hasta aquí hemos llegado. Presidente Sánchez, ha de reunirse con ellos. Usted se reúne con separatistas y con grupos políticos que si bien han sido elegidos por parte del pueblo, en tiempos hasta defendieron a ETA. Presidente recapacite y le aseguro que hasta puede que vuelvan a gobernar España sin necesidad de apoyarse en algunos, que le tienen cogido por el cuello. La libertad y democracia, siempre necesaria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión