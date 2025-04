Comenta Compartir

Recientemente se ha puesto en marcha el teléfono para la prevención del suicidio, que es la primera causa de muerte no natural en Cataluña, la ... segunda en Baleares, la tercera en Madrid y es ya una cuestión de urgencia vital, nunca mejor dicho. Tenemos una tasa muy alta de suicidios: cada día se llevan a cabo 11 suicidios. Las causas son variadas, y quizás el problema se ha agudizado por el tiempo de pandemia que hemos vivido con sus consecuencias nefastas de crisis económica, pérdida de empleo etc. Cualquier iniciativa es bienvenida para ayudar a los que se encuentran en esta situación desesperada. Pero es un contrasentido que a la vez se penalice a las organizaciones que tratan de evitar los abortos (casi 90.000 se practicaron en España en 2020). Tanto el suicidio como el aborto conducen al mismo fin: la eliminación de una vida. ¿Por qué en un caso se trata de proteger la vida y en el otro se castiga al que trata de protegerla? La defensa de la vida ha de ser siempre prioritaria ante cualquier situación difícil, y hay que ayudar a resolver los problemas que provocan que se llegue a estas deciciones. ¡Sí a la vida! ¡No al suicidio pero también no al aborto!

