Proteger los datos y los derechos

Comenta Compartir

Cuatro millones de personas en el mundo, 400.000 de ellas en España, han permitido a una empresa escanear sus iris para un uso desconocido. ... Desde el día 4, la compañía privada que impulsa esta práctica ya no puede llevarla a cabo en nuestro país; se lo prohíbe una medida cautelar de la Agencia de Protección de Datos que estará vigente durante tres meses. La decisión, adoptada antes en otros países europeos, llega después de varias denuncias y se fundamenta en un reglamento que permite la intervención urgente para proteger derechos y libertades. Que son los que están en riesgo cuando alguien, desde un estand en un centro comercial, pone a prueba la buena fe de los ciudadanos, su necesidad de ganar algo –criptomonedas que pueden revalorizarse o hacerse humo– a cambio de ceder una característica personal única, o su increíble confianza en conglomerados tecnológicos que no reparan en tentar a menores, impiden la retirada del consentimiento o pueden ceder la información recabada a terceros con fines no declarados. La firma Worldcoin vende la necesidad de afrontar un mundo futuro dominado por la tecnología. Y lo hace con procedimientos demasiado humanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY