Prospectiva de la Ciencia en Secundaria: ¡Un mal sueño!

Con la mente navegando sin rumbo en la maraña de la ciencia, emergían borbotones de preguntas: ¿Cómo el cerebro ha asimilado los conceptos cuánticos y ... sus consecuencias? ¿Cómo salvaguardamos la salud con vacunas creadas con ingeniería genética en procesos biotecnológicos complejos? ¿Cómo las terapias génicas arreglan los desaguisados de la herencia? ¿Cómo protegeremos la biodiversidad, revertiendo el cambio climático con la fusión nuclear como gran fuente de energía limpia? ¿Cómo la computación cuántica implementará nuevos mecanismos de procesamiento de la información muchísimo más eficientes; hasta quizás poder llegar a comprender nuestro propio cerebro y la conciencia que de él emerge? Y de repente, las ondas Thetas de 5 hercios se adueñan de mi cerebro encontrándome en un mundo onírico entre humanoides pequeños y pálidos, sin pelo y con grades ojos negros, los Homis. No me ven, paso completamente desapercibido para ellos. Se encuentran en asamblea, donde opinan, debaten, discuten acerca de unos relatos que han encontrado en lo que llaman cuevas humanas. Discuten vehemente a cerca del relato 'Sidereus nuncius', también conocido como 'Mensajero sideral'. Al ser de la portada lo consideran muy primitivo, por su gran cantidad de pelo en la cara, ellos son lampiños radicales. Creen que la historia de la vida empezó con la creación del cielo azul a partir de uno blanco y terminará cuando se oscurezca su actual cielo rojo. El relato fechado en 1610 previo al colapso climático que cambio de color el cielo y los creó, en el 3658 de la era Azul. Se autoestiman con la inteligencia y el sentido común necesario para vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza, tal cual las ven y las sienten. No comprenden la necesidad de inventarse mundos extraños, de buscar y dar explicaciones estrafalarias y enrevesadas a lo simple, a lo obvio, a lo que marca el sentido común. En resumidas cuentas, a quien se le puede ocurrir pensar que el Sol no se mueve desde el levante al poniente realizando un arco sobre la tierra que pisamos. ¿Cómo la Tierra va a girar sobre sí misma, si nadie lo ve ni lo siente? Pero, ¿cómo la Tierra va ser esférica, si todos andamos de pie y nadie bocabajo?

Se escucha una voz enérgica, el relato 'Philosophiæ naturalis principia mathematica' 1687 de la era Azul, cuenta como son los movimientos y atribuye a la invisible gravedad la causa de los mismos. Habla de qué es la luz y cómo se comporta, explica qué es y cómo se forma el arco de colores que vemos a veces cuando llueve y hace sol. Está claro que estos dos debían ser parientes, ambos adolecen de los mismos males del entendimiento, sentencia otro contertulio asambleario.

Anda que este 'On the Origin of Species' 1859, habla del origen de las especies. Mirar, mirar que barbaridad, pero que es esto de que las especies de hoy, serán especies diferentes en el futuro. ¿Cómo que nosotros derivaremos en varias formas diferentes de nosotros? El de la imagen también tiene una jartá de pelo en la cara, lo mismo estos eran otra especie diferente a la nuestra, ¿no?, susurra en voz baja uno al que consideraban embrujado, el único con vestigios de pelo, mala memoria y decía cosas estrambóticas.

A voz en grito 'A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field' 1865, cuenta que los rayos y los imanes son dos manifestaciones de la misma entidad, la invisible fuerza electromagnética. Y que la luz es una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. Esto debe ser magia oscura, brujería para hacer perder el buen juicio a cualquiera, espeta en tono solemne un anciano, y un joven añade ¿pero en qué cabeza cabe que los rayos e imanes, se parezcan en nada? ¿Y qué van a tener en común luces e imanes? Todavía los rayos y las luces. Además no dice nada de los truenos, que sí que tienen que ver con los rayos.

Manifiestan su perplejidad más absoluta ante expresiones como: el tiempo y el espacio forman parte de una misma entidad y además son relativos, se dilatan se contraen, se curvan, cambian. La causalidad se transforma en estocástica. La masa y la energía son intercambiables. La materia está formada por átomos y es prácticamente hueca, vacía. Algunos átomos, se desintegran. La luz se comporta como partículas y las partículas presentan comportamiento ondulatorio. El entrelazamiento cuántico permite que la acción sobre una partícula en un punto del universo se ejecute 'ipso facto' sobre otra entrelazada aunque se encuentre en el otro extremo. La química de la vida y su código están formados de polvo de estrellas, con el que se forman las células, que conforman todos los seres vivos, que cambian, evolucionan y se diversifican hasta la aparición de la conciencia.

De pronto comprendí que las mutaciones que nos dejaron sin pelo hicieron lo propio con la neurona conceptual. Memorizan todo, hasta el mínimo detalle a lo largo de toda su vida, entienden cualquier sistema lógico simbólico aunque no su significado contextual. Incapaces de generalizar y abstraer al no poder olvidar; ni reflexionar al no poder conceptualizar.

La primera onda alfa, me devuelve la conciencia y escucho: el currículo de la Lomloe alumbrará una sociedad más acientífica, incompetente, inmadura y manipulable. ¿He tenido una pesadilla o he realizado un viaje en el tiempo? ¿Ambos?