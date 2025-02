La prórroga

Comenta Compartir

Decía ayer Rosa Palo, en este mismo espacio, que «el entretiempo es un estado de ánimo y media temporada de Zara». Entiendo que los despropósitos de la meteorología, como el otoño y la primavera, sólo contentan a quienes no disfrutamos ni los principios ni los finales, y que cualquier 'coach' sacacuartos podría considerar patológico un rechazo tal a los cambios, pero es así: para los indecisos las épocas de tránsito son una bendición. En ellas parece que el tiempo fluye a un ritmo que a veces no es lento, pero que siempre, siempre, es constante; da la sensación de que las decisiones que parecían inaplazables, de pronto, pasan a un segundo plano; y se instala la ficción compartida de que, frente a la crudeza de lo que ya ha sido o de lo que está por venir, siempre podremos seguir surfeando la estabilidad extraña que proporciona la incertidumbre, el orballo templado cuando se intercala con el frío hiperbóreo.

Y si no me creen, pregúntenles a los británicos: pocas horas antes de que el Parlamento vote la moción de Johnson para convocar a los ciudadanos a las urnas el 12 de diciembre, la Unión Europea ha acordado, por tercera vez, una prórroga para el 'brexit', que se podrá alargar, en esta ocasión, hasta el 31 de enero. Qué quieren que les diga, yo lo comprendo. Las bicicletas no lo sé, pero las rupturas, desde luego, son para el verano. O para el invierno, que lo mismo da. Los divorcios se llevan bien con la rotundidad insoportable del sol sobre las periferias en agosto, o del aire de hielo del febrero castellano. Los cismas, sean de la clase que sean, admiten mal los titubeos. Dejar las malas noticias para el invierno es una cuestión de coherencia: el otoño está hecho para la concordia, para el acuerdo, para la negociación, para los pactos. A ver si tomamos nota por aquí y el 11 de noviembre nos aplicamos el cuento.