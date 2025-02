Comenta Compartir

Me miro en el espejo del ascensor y bien. Luego una fotografía en un periódico me devuelve la misma imagen y me pregunto de dónde ha salido esa señora mayor y gorda. No es que uno no pueda fiarse de su memoria, es que tampoco ... puede fiarse de lo que ve o cree ver. Groucho siempre tiene razón: «¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos?». Rajoy presentó su libro, pero no interesaba la política de adultos, sino la de los chiquillos. Cuando se estaban colocando en la foto para la prensa, parece que Rajoy quería dejar a Ayuso a su derecha y, por tanto, a lado de Casado, pero ella se zafa como la Princesa de Asturias de la reina Sofía en la catedral de Palma. En el vídeo de la foto de Rajoy se ve que quien está organizando la foto es quien decide dónde se ponen y hay un pequeño baile. Además, lo normal es que Casado estuviera a un lado y Ayuso al otro. Si lo que vemos hay quien lo cuenta así, cualquiera se fía de lo que no vemos.

Opinión HOY