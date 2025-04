Propiedades por Derecho

Comenta Compartir

La reunión celebrada ayer entre el presidente Sánchez y el máximo responsable de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se convirtió en el marco para ... dar carta de naturaleza al acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para que ésta devuelva al Estado 965 propiedades que no le pertenecen conforme a Derecho. Constituye un avance en sí mismo que el Ejecutivo y la cúpula eclesiástica española hayan encontrado una vía consensuada para encauzar el delicado contencioso sobre las inmatriculaciones indebidas, que hunde sus raíces en la Ley Hipotecaria de 1946 y que fue alimentado bajo el mandato de José María Aznar; un contencioso que ha acabado proyectando sombras de sospecha sobre la probidad de la Iglesia, llamada a conducirse con transparencia para evitar equívocos y situaciones potencialmente irregulares. Máxime cuando es la Conferencia Episcopal la que se ha encargado de inventariar esos bienes que no son de su legítima propiedad y que ha cifrado en el 3% de los 34.961 que las distintas diócesis inscribieron entre 1998 y 2015. Resulta obligado regularizar conforme a la ley lo que no lo estaba. Y mejor hacerlo de manera conveniada que suscitando pleitos inconvenientes.

