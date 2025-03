Su propia moral

Comenta Compartir

Tantos filtros en la Federación (directora de 'compliance', esas cosas), pero no tiene uno para sí mismo. Rubiales. Lo que cree que le exculpa lo ... podía haber dado por escrito y habría quedado mucho mejor. Das la cara de manera breve y tratas de desarmar las acusaciones con papeles entregados a la prensa y publicados en la web de la RFEF. Mejor hacer el ridículo. ¿Por qué no tiene una Olivia Pope? Que es de Motril, que de pequeño su hermana le partió las piernas («cayó encima mía»), que no se ha bebido ni una cerveza (pero no puede garantizar que mañana no le metan un saco de cocaína en el maletero), que antes de que llegaran ellos (él) no había baños para mujeres en los estadios de Arabia Saudí, que cada uno tiene su moral, su propia ética (47 millones de españoles con su moral y su ética, menudo lío). Tres filtros pasaron los actos de la RFEF. Ay, Filemón, la próxima vez te pasas después de los tres filtros por el chino del gazpacho.

Opinión HOY