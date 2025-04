Las promesas de CC Green

Poco más de un año después de que el runrún de una nueva promesa llamada CC Green empezara a sonar por Cáceres, el proyecto para ... crear un gran polígono ecoindustrial junto a Las Capellanías se ha presentado por fin públicamente. Ha sido esta semana en la sede de la presidencia de la Junta en Mérida y con toda la parafernalia de las grandes ocasiones, en medio de alabanzas de sus promotores y de los políticos asistentes por la capacidad que se le supone a esta iniciativa para colocar a Cáceres en la primera línea de esa nueva revolución industrial y tecnológica basada en las energías verdes que se nos lleva ya algún tiempo anunciado y donde, según nos dicen, Extremadura está llamada a tener un lugar de privilegio, pese a que la única gran industria que se ha concretado por el momento en el sector, la gigafactoría de baterías para automoción, se va para Valencia.

Aseguran Salaya y Fernández Vara que CC Green va en serio. Es más, el alcalde lo calificó en la presentación del martes nada menos que como «lo más importante que le ha pasado a Cáceres desde la declaración como Patrimonio de la Humanidad», una frase carne de titular que llevaba bien preparada porque la había pronunciado palabra por palabra el día anterior en una reunión interna del PSOE local. Cómo no impresionarse ante una declaración semejante, podemos pensar. Sobre todo si va a acompañada por cifras nunca vistas por estas tierras que nos intentan dejar estupefactos, como los 1.300 millones de euros que se anuncian de inversión –800 de ellos para construir un 'data center' en la primera fase– o los 1.400 profesionales cualificados del sector tecnológico que trabajarían en los edificios de oficinas adyacentes, para los que se reservan otros 25 millones.

Los cacereños están bastante escarmentados con este tipo de anuncios grandilocuentes, sobre todo si, como es el caso, incluyen muchos anglicismos y terminología técnica que parece pensada más para impactar que para explicar, empezando por el propio nombre del ecopolígono. Por supuesto que CC Green es un proyecto maravilloso sobre el papel y que de llegar a materializarse daría un gran impulso a la economía local, pero hemos alcanzado un punto en el que las cifras y las promesas ya no ilusionan a nadie porque lo que la gente quiere ver de una vez por todas son máquinas trabajando y parados saliendo de las listas del Sexpe. Los promotores de CC Green aseguran que lo tienen todo tan avanzado como para empezar a construir el 'data center' de 800 millones en octubre de 2023. Eso es pasado mañana. No será aquí donde lo pongamos en duda, de modo que estaremos expectantes mirando de reojo el calendario y lo iremos contando tanto si se cumple como si no.