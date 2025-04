Prohibir el aprendizaje de un idioma universal

Hay que buscar siempre la verdad, rechazando los dogmatismos. Es importante poner de relieve que abrir fronteras enriquece y aleja la sombra de la guerra. ... El desprecio a lo que no es nuestro, los complejos de superioridad solo conducen al ostracismo, al autismo civil. Se ha comprobado que la apertura de fronteras produce grandes ventajas sociales. Solo recordar lo que se ha conseguido con la instauración de la Unión Europea proporcionando más de sesenta años de paz y prosperidad, después de dos guerras crueles y devastadoras con miles de muertos y heridos y acercando a los países que mantienen gran comunicación y normas comunes de regulación civil.

Es una grave patología social hacer creer a los ciudadanos de un territorio que tienen derechos sobre los demás, insistiendo en la idea de que poseen ciertas características superiores, que no deben aprender otro idioma y que no tienen que colaborar con otros Estados que consideran de bajo nivel. Sucede también con las teorías que imponen restricciones a las lenguas más extensas sabiendo que perjudican a las clases más vulnerables sin medios propios para conocer otros idiomas y relacionarse con el resto del mundo. Por otra parte se advierte que los que pretenden llevar adelante estos planteamientos procuran que sus hijos estudien en colegios en los que aprenden varios idiomas.

En realidad hay que conocer que las construcciones sociales restrictivas no mejoran la convivencia, que algunos intentan manipular con dogmas y promesas que no pueden cumplirse y reducen la libertad, creando «circunscripciones geográficas» artificiales que se alimentan de historias pasadas con las que se pretende inventar una comunidad imaginaria «natural» con derecho a proclamar su peculiaridad. Se trata de promover una historia, unos antecedentes, «encontrando» fundadores ilustres, victorias ganadas, idiomas de «mayor calidad». Hay grupos que se empeñan en mantener que un conjunto de personas con la misma lengua y cultura tienen derecho a la autogestión que lleva inevitablemente al localismo, creando diferencias absurdas y señalando antagonismos inexistentes que conducen al aprisionamiento de todos los ciudadanos en un reducto limitado que impide el conocimiento de otras lenguas y, en definitiva, con un ataque, incluso violento, contra los que no aceptan sus postulados, sacando del olvido agravios seculares que no interesan en la vida de hoy.

Cuando un colectivo avanza hacia la libertad, va librándose de las ataduras que le han oprimido, relegándole a un limitado espacio, de corta perspectiva, valorando solamente la tierra, su tierra, su lengua y las ideas reduccionistas que empañan la visión global del mundo. Lo cierto es que quien quiera bien a un pueblo debe velar por hacer que sea mejor y ello se consigue ampliando las miradas hacia fuera ofreciendo un sistema que eleve las condiciones de vida y de convivencia. Nunca impedir el estudio de otras lenguas que elevan la talla intelectual y merman las posibilidades de futuros trabajos.

Hay que ser escépticos con los dogmas que agrietan, limitan el sentido abierto y expansivo de todos los pueblos. Dijo un gran pensador alemán que «estamos ante un peligroso delirio donde la vanidad de locuaces reclama con grandes gritos el derecho a la soberanía», es lo que defendieron los alemanes Herder y Fichte, doctrina que ha dado tristes resultados en la reciente historia.

Todos los localismos tienen el mismo tinte dogmático. Proponen formas de relación nefastas para la convivencia pacífica, se muestran emotivos y poco racionales. El ideal es el respeto a todas las ideas, a otras razas o religiones a otros idiomas, que las diferencias que siempre existirán, no se impongan con violencia. Impedir que los ciudadanos accedan a una lengua que es universal es una opresión que perjudica a toda una población.