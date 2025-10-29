HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Prohibido reirse

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:45

Nada más terminada la guerra civil, la preocupación que había en Burgos, era cómo volver que España retomara la vis cómica, tras matar los comunistas ... a Muñoz Seca, y los nacionales al que pillaban montándose en un barco huyendo a México, recuerda mucho estos días dramáticos, que si en España se va poder reír uno de algo, incluyéndome yo que me parto de serio leyendo los artículos de fondo de todo el mundo, incluido Javier Cercas, o esperando que en una esquina me encuentre a unos vecinos de Vox rezando un rosario por España, y ese Lucifer que es Sánchez. El exorcismo ahora es como sacar a Sánchez de nuestras vidas, ahora que le ha ayudado tanto su hermano y el actual secretario cretino de los socialistas extremeños que ayudado por Vergeles y Rodríguez Ibarra están todos con luz de gas, menos Guardiola lista como el hambre, vestida de 'Skarlata O'hara', en la exequias de Varguitas, qué hombre tan ilustre y según la Preysler tan mal educado. Pues así con esta tristeza y la de ese hijo de su madre que es Puigdemont, coño que no me puedo reír.

