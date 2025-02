La prohibición

Comenta Compartir

Mercedes Milá dijo un día que ella hacía pipí en la ducha y muchos la llamaron marrana. Hombre, sería su ducha. Otra cosa es el ... correo de mi gimnasio en el que advertían de que no se podía hacer pipí en las duchas de la piscina (las de antes de meterse en el agua). Te decían que en la piscina teníamos a nuestra disposición un baño. En realidad, era la traducción educada de «tías marranas [es un gimnasio femenino], no os meéis en la ducha, que es de todas». Una ordenanza del Ayuntamiento de Vigo prohíbe miccionar en el mar. Multa de 750. Vaya. ¿Y qué tienen para controlarlo? ¿Ese líquido con el que nos amenazaban de pequeños en las piscinas según el cual un círculo rojo nos rodearía al hacer pipí? Vale que castiguen dejar residuos en la arena o utilizar parrillas, pero ¿hacer pipí en el agua? ¿Con las olas? Ya me pongo en plan Samantha Jones: «¿Bares en los que no se puede fumar? ¿Qué será lo siguiente? ¿Bares en los que no se pueda foll…?».

