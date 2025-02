Comenta Compartir

El memorable recital que Paco Ibáñez nos regaló hace días en el Gran Teatro de Cáceres, me trajo a la mente su feliz colaboración, en ... los noventa, con Rafael Alberti en conciertos poetizados. Acuciado por ciertas urgencias y asociando ideas, enlacé con el poema del gaditano 'Se prohíbe hacer aguas', y de este, con la situación de los urinarios públicos de nuestra ciudad. Por suerte, ya abrieron los del parquin de Obispo Galarza tras largos meses cerrados, con ridícula excusa pandémica de por medio; como no podría ser de otro modo. Es un alivio para cacereños y visitantes, pero no es una solución.

Se acercan meses de primavera y verano, con múltiples eventos y las carencias de nuestra ciudad en este tipo de instalaciones se hacen ahora más clamorosas, si cabe. Parece que tengamos una maldición atávica. No hay manera de disponer de urinarios públicos, bien gestionados y decentes, en las zonas más concurridas de la ciudad. Algo, por lo demás, habitual en todas partes, visiten si no cualquier ciudad media de Portugal. Esta maldición alcanza no solo a los urinarios, otro tanto ocurre con los toldos de Pintores y San Antón, tan necesarios en ciudades extremadamente solariegas, y, tan imposible de instalar en Cáceres. Pareciera que, de lo que otras ciudades hacen alarde, a nosotros se nos antoja como un lujo. Lejos de insistir en solucionar carencias básicas, imprescindibles para el bienestar de propios y extraños, se claudica a la primera de cambio o nos acomodamos con soluciones parciales, insuficientes y hasta sonrojantes, como viene ocurriendo con las famosas escalerillas mecánicas de Alzapiernas. El escatológico poema de Alberti deja algún 'títere con cabeza'. Si hubiera visitado Cáceres, habría ampliado la gama: «Verás entre meadas y meadas, más meadas de todas las larguras.../.... Piedras felices, que quien no las mea, si es que no tiene retención de orina, si es que no ha muerto, es que está expirando». Hagamos algo.

