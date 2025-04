Progresos y progresión

Comenta Compartir

Pasmarín tiene ideas peculiares, que es la forma educada de decir que sus ideas son algo raritas. Los automóviles, me dice, cada vez incorporan más ... elementos de inteligencia artificial: por ejemplo, el ordenador interno que controla sus menudillos, la voz metálica, las señales luminosas que advierten de malos usos, la pantalla, los ojos artificiales... Mi amigo afirma, medio en broma medio en serio, que, en pocos años, cuando un automóvil se averíe, en vez de llevarlo al taller, habrá que llevarlo a la consulta de un psiquiatra. Lo que todavía no tengo claro es si Pasmarín es de los que creen que el progreso tecnológico no va parejo con el progreso social y espiritual, con nuestro avance como personas. O incluso de los que piensan que los adelantos nos están llevando irremediablemente a una sociedad futura llena de horrores inimaginables.

De las pocas ideas que tengo claras, una de ellas es la de que el mundo que nos rodea está sometido a un continuo cambio y que, en el caso de la humanidad, el proceso es el mismo. Hasta cierto punto y aunque esté demodé, soy marxista en lo histórico. No hay nada estable. Y de la misma forma que un río, a escala de tiempo geológico, va trasmutando sus orillas, sus sedimentos, su cauce, su vegetación circundante e incluso su fauna, así ocurre con la humanidad: tras la acumulación de cambios técnicos y económicos, surge una nueva etapa en la historia. Y ahora mismo, con mayor o menor conciencia de ello, se están produciendo continuos cambios tecnológicos que alumbrarán unas nuevas estructuras económicas y políticas. Si consideramos que esos cambios constantes constituyen una forma de progreso, debemos concluir que el progreso es una constante en nosotros. Resulta fácil y da un caché de respetabilidad despotricar de los avances tecnológicos y augurar un porvenir cada vez más mezquino, más alejado de aquel ideal renacentista del hombre culto, equilibrado, libre, abierto al mundo y a la naturaleza que adjudicamos a ciertos lumbreras del Renacimiento. Personalmente, a un servidor le dan ganas de apuntarse al catastrofismo al contemplar cómo triunfan como cantantes algunos y algunas jóvenes casi exclusivamente por menear el trasero espasmódicamente o cimbrear la pelvis casi al punto de fractura de cadera, pero quiero ser optimista. Hay muchos signos esperanzadores, y ahí van dos. El primero es que, como especie, somos la más emporcadora y expoliadora de todo este hermoso planeta; pero somos la única que ha tomado conciencia del daño y que está intentando reponer ese daño. Para muestra, la recuperación de nuestros linces, aún precaria, y la reciente cumbre sobre el clima. El segundo es personal: mis cuatro hermanas y yo fundamos ya hace tiempo un grupo de wasap; de sobra sé la mala prensa que tienen estos grupos, y sin embargo… Sin embargo, nunca me he sentido más unido a mi familia, más arropado y querido y mejor informado de sus avatares que con un simple roce del dedo sobre una pantallita de un artilugio moderno.

