¿Progresistas o conservadores?

Mucho se ha hablado, escrito o leído estos últimos días sobre la renovación del Tribunal Constitucional, el más Alto Tribunal en la interpretación de nuestra ... Carta Magna. Casi la totalidad de los comentarios argumentan que si tal o cual pertenece al sector progresista o al conservador, es decir, si son de una ideología política o de otra. Me entristece el hecho de que un tribunal de la trascendencia del TC ejerza su labor en función de las inclinaciones políticas de sus miembros. Si bien es cierto que los jueces en general tienen todo el derecho de tener sus convicciones políticas, no es menos cierto que cuando en el ejercicio de su cargo un juez se pone la toga debe ser independiente y ajeno a sus creencias políticas porque se trata de aplicar la ley con la mayor justicia y equidad. Característica esta la de la independencia que recoge el artículo 117.1 de nuestra Constitución y el artículo de la Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial y que junto a la ajenidad o ausencia del juzgador de interés en el asunto a tratar y la imparcialidad deben presidir la actuación del juzgador. Todo lo que no sea así genera desconfianza y desconcierto en los ciudadanos, pues si no cómo es posible que se pretenda nombrar presidente del TC a Conde Pumpido que fue fiscal general del Estado con Zapatero. ¿De quién depende esa Fiscalía? Del Estado, es decir, del Gobierno, con lo cual la imparcialidad e independencia que deben presidir su actuación sería cuanto menos dudosa. Por tanto, señores magistrados cuando se pongan la toga actúen con independencia y déjense de partidismos pues, en caso contrario, nuestro país corre peligro de descomposición.

Cartas a la directora