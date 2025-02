Progresistas y conservadores

En los últimos días hemos asistido a un compendio de debates, broncas, discusiones y trifulcas de los señores diputados en el Congreso de los Diputados. ... Todo ello ha dado lugar a recursos y contra-recursos en los diferentes tribunales, incluido el Constitucional. Este tribunal debatía el día 20 de diciembre si procedía suspender una tramitación de ley que había sido presentada por los partidos del Gobierno en el Congreso de los Diputados. El mismo día del 'debate del siglo' en el Alto Tribunal aparecían sendas portadas en dos medios de comunicación nacionales. Una de ellas en el diario 'El País'. El enunciado de su portada era el siguiente «La derecha política y judicial de este país intenta burlar al Congreso en la reforma legal» y el otro medio, el diario 'Abc' titulaba en su portada: «El Constitucional decide 'in extremis' si frena el asalto del Gobierno a la justicia». Dos portadas antagónicas que solo tenían en común la palabra justicia. La Constitución de 1978 establece, en su artículo 20, la libertad de expresar y difundir libremente la información. Es bueno que los medios de comunicación privados contrapongan sus ideas y por ende defiendan sus intereses empresariales. Más habría que hacerse la siguiente pregunta ¿Las instituciones judiciales se definen en función de su ideario político?

John Locke, un filósofo considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés, que en un ensayo bajo el título de ‘Dos tratados sobre el gobierno civil’ teorizó en el año 1689 sobre los tres poderes que deben estar presentes en un Estado, refiriéndose a ellos como: legislativo que crea las leyes; ejecutivo que vela por la ejecución y aplicación de las mismas; federativo que se centra en las relaciones internacionales. Desarrolla su idea de Estado y afirma: «Y como, debido a la fragilidad de los hombres, estos, al acumular el poder en sus manos, podrían tener la tentación de hacer leyes a su medida y de ejecutarlas para beneficio propio, eximiéndose de obedecer la legislación que ellos mismos hacen», Posterior a Locke fue el barón de Montesquieu, quién en 1748 escribió ‘El espíritu de las leyes’, y es considerado como el más relevante defensor de los tres poderes. Con un objetivo final, que cada poder pudiera controlar a los demás.

En mi época de estudiante de bachiller –allá por 1965– siendo jefe del estado el general Franco, existía una asignatura, de las llamadas ‘marías’, que se denominaba Formación del Espíritu Nacional. Servía para divulgar las ideas franquistas. Pero recuerdo que el profesor de siempre nos llamaba la atención sobre un sector que para él gozaba de un gran prestigio. Se refería a la institución judicial, a los jueces. Afirmaba que de alguna manera era un grupo que consideraba independiente, sin vinculación política. Debía ser así y de hecho las oposiciones a la judicatura eran libres y públicas y se podía presentar cualquier persona a los ejercicios. El que fuera presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, en una conferencia en el club Siglo XXI de Madrid en los años 1990 afirmaba: «En el régimen de Franco, el juez que quería ser independiente, era independiente, bastaba con que renunciara a prosperar en su carrera».

Aplicaban las leyes en libertad, sin pertenecer a partidos políticos, entre otras cosas porque los partidos políticos estaban censurados. Pero ahora se habla continuamente de «jueces progresistas o sector progresista» y «jueces conservadores o sector conservador». Incluso muchos jueces pertenecen a asociaciones profesionales marcadas por un claro y significativo sesgo político. Sin el más mínimo reparo. Dos bloques contrapuestos, por no decir enfrentados y que se significan, no tanto en los tribunales de justicia, como en los órganos de gobierno: Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. A veces da la impresión de que estos analizan el contenido del texto que tienen que dirimir solo pensando en el resultado de la votación. Entiendo que un juez tiene el derecho a tener ideas propias, a pensar, opinar y manifestarse libremente. Pero sus decisiones colegiadas no pueden ser el resultado de una supuesta pertenencia a un grupo u otro. Causa estupor y asombro en los ciudadanos esta disyuntiva. Mal está un país si los líderes políticos intentan abordar el poder jurídico, pero peor es que los órganos judiciales se dejen intimidar por estos líderes con el consiguiente deterioro y desprestigio de las instituciones que representan.