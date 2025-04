Progresa la antiEspaña

Comenta Compartir

La expresión de independentistas y anticonstitucionalistas al ver rodar la cabeza de la directora del CNI no dejará de ser tan satisfactoria como la de ... Marco Antonio cuando le entregaron la cabeza de Cicerón o la de Bruto cuando atravesó con su puñal a César. «Consummatun est». Sí, porque no de otra manera ha terminado el circo montado por aquellos para señalarle a Sánchez quién manda en este país, toda vez que él está dispuesto a entregar todo por mantenerse en la Moncloa, ya que le aterra ir a unas elecciones cuyos resultados despiertan serias dudas le permitan construir los sucios cambalaches que viene haciendo. El problema de esta última dejación, revestida como sustitución y no, como un cese o destitución fulminante, es que separatistas, anticonstitucionalistas y demás personajes de medio pelo que ahora se apellidan señorías de las Cortes han metido el cuchillo en uno de los lugares más sensibles del Estado y han sacado tajada sabrosa, que no es ya el cese de una buena funcionaria que suponemos seguía los dictados de sus mayores, sino que el mismísimo jefe del Gobierno, la autoridad máxima que debe velar por la integridad de la nación y salvarla de posibles peligros, no solo les ha dejado vía libre, sino que les ha afilado la hoja matancera para que el corte fuese eficaz. Y ahí están no ya solo en la comisión de secretos oficiales y llevándose por delante a todo aquel que les estorba. Sánchez es el que permite tales desaguisados contra España.

