La programación de RNE

Comenta Compartir

Hace años, la programación de Radio Clásica era música clásica. Por la mañana, un bloque temático dedicado a un período de la música que empezaba ... el lunes con la Edad Media, después Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, hasta agotar la semana. Espacios tan didácticos como 'Viejos cuentos nuevos', relatos acompañados de música. 'Nuestro programa', que se iniciaba con los pizzicatos de la obertura de Don Juan de Gluck. 'El buzón del oyente', donde pedí una obra de José de San Juan, siglo XVII, y Araceli González Campa, con una sinceridad absoluta, me dijo que no conocía a ese músico. Un espacio para el flamenco los sábados por la noche. Esto es lo que se perdió, a favor de un totum revolutum, lo políticamente correcto no se ha inventado ahora. La música clásica no es solo las obras de gran complejidad, como «la ofrenda musical» de Bach o el dodecafonismo de Schonberg, pero produce un rechazo, como algo aburrido, o inaccesible. En otro capítulo, a Pepa Fernández la han aparcado a los fines de semana donde, chica lista, ha conseguido embutir gran parte de la programación semanal. Por la noche, «gente despierta» ofrecía entretenimiento, diversión... hasta que lo han cambiado por la voz chillona de Julia Varela, que no ofrece nada de interés. ¿Por qué estos cambios, sin contar jamás con la opinión del oyente?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora