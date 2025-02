La programación de actividades de cualquier organismo parte casi siempre de una reunión de los responsables, que evalúan las propuestas, eligen lo que parezca más ... interesante para la ciudadanía y deciden las fechas más convenientes. Es, o parece, lo más correcto. Sin embargo, ¿por qué con tanta frecuencia nos encontramos en la tesitura de elegir entre dos o tres cosas que nos interesan, pero coinciden en día y hora? Respuesta positiva: en Cáceres tenemos una actividad cultural inmensa. Respuesta negativa: existe contraprogramación.

No y no. Hay notable actividad cultural, pero no para que nos quedemos sin resuello. Y, por supuesto, no hay contraprogramación. Solo hay falta de coordinación. No es de ahora, desde luego. Hace ya muchos años, entre 1990 y 1992, tuve el honor y el placer de dirigir el Secretariado de Actividades de la UEX. E intenté encontrar una fórmula que evitara los solapamientos. No lo conseguí: poner de acuerdo a Junta, Asamblea, Diputaciones, Universidad y algunos ayuntamientos, resultó imposible.

Más difícil todavía ahora, porque hay que sumar Academia de Extremadura, Ateneos, Museos, más las iniciativas no institucionales. ¿Algún valiente que se atreva a poner el cascabel al gato? Ánimo, estaríamos muy agradecidos.

Otra cuestión que me preocupa es la de la ausencia generalizada de noticias en los medios de comunicación cuando alguno de ellos realiza un evento de relieve. Entiendo que haya rivalidad. Es muy sano. Pero una cosa es que luchemos por ser los mejores y otra muy distinta es ningunear lo bueno que han hecho otros. Los dos diarios regionales y varias emisoras de radio generan eventos de gran calado relacionados con la dinámica del empresariado. Acuden las más altas autoridades, personas de reconocido prestigio profesional, representantes de los sectores económicos, culturales y sociales más significativos. ¿Qué pasa? ¿Envidia? ¿Enemistad? ¿Política editorial? Una pena. Con lo bonito que es alegrarse de los éxitos de los demás.