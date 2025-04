Profesores mejor formados

Comenta Compartir

Que un pilar esencial del sistema educativo como es la formación del profesorado vaya a ser objeto de atención, después de décadas de mayor o ... menor desinterés por parte de las sucesivas administraciones, suscita un enorme interés en todos los sectores concernidos. Una recepción inicial positiva que convendrá no defraudar por un exceso de ambición ni empantanar en batallas competenciales o judiciales. El primer documento presentado por el ministerio de Pilar Alegría a sindicatos y comunidades autónomas incluye 24 propuestas animadas por el propósito de reformar el acceso al Grado de Magisterio y al Máster del Profesorado. El objetivo no debería pasar tanto por 'endurecer' la entrada en las universidades de los maestros del mañana cuanto por acompañar una elección en gran medida vocacional con toda la capacitación que exigirá la actividad docente. Y esta se beneficiará si se puede llevar a la práctica a medida que se adquiere, al modo de la formación dual. El proceso reformador debe afrontar la existencia de un exceso anual de graduados que los déficits presupuestarios del sistema no permiten asimilar. Sin olvidar la importancia de unas condiciones retributivas dignas.

Temas

Opinión HOY