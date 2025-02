¿Una profesión como otra cualquiera?

Hace apenas veinte años, la 'gauche divine' inició una campaña para dar visibilidad a la prostitución, dándole carta de naturaleza y presentándola en sociedad como una actividad que debería ser respetada, acogida y protegida sin ningún tipo de señalamiento. PSOE y PCE se posicionaban a ... favor y los corifeos de turno propagaban que era «una profesión cualquiera». Con frecuencia, las autollamadas «portavoces» del gremio se paseaban de plató en plató y, en un descarado proselitismo, esgrimían poderío social y capacidad económica por un «trabajo muy lucrativo». Como resultaba muy moderno mostrarse a favor de la prostitución, varias prostitutas declaradas se integraron en listas electorales y alguna tuvo asiento en el Congreso, convirtiéndose en punta de lanza del gremio, incluso para defender leyes sociales que nada tenían que ver con la prostitución y sus derivados. Hoy la modernidad ha cambiado de orilla y tildan la prostitución como una norma consentida de esclavismo, pero ayer clamaban contra los vecinos de un bloque porque, en una reunión de la comunidad, mostraron severas reticencias hacia unas vecinas que «legítimamente ejercen la prostitución». Ayer lo guay, lo progre, era defender la prostitución y las elegidas para opinar daban charlas, consejos y prolijos detalles de su oficio, incluyendo tarifas, contaban sus avatares, con ganancias millonarias, viajes de lujo, hoteles estrellados, regalos, joyas… Aquel derroche en las tertulias era una clara invitación a las jóvenes en paro o con trabajos duros y mal pagados, para que pasaran a engrosar el gremio… ¿Ha cambiado el «oficio más viejo del mundo» o la memez de los progres modernos? ¿Acabarán también con la prostitución «real» o solo con la «poligonera»?

Ahora se debate una iniciativa parlamentaria contra el proxenetismo, pero el Gobierno no encuentra apoyos entre sus socios habituales y tampoco tiene garantías de que lo respalde una parte del propio Gobierno, con lo que queda a merced de lo que decida la derecha, PP, Cs y Vox , que ya han adelantado objeciones. Un galimatías más, otra forma de perder el tiempo y acaparar titulares, porque una norma como la que se pretende es difícil incluso con el consenso generalizado de todas las formaciones políticas.

Es un disparate que se regule la prostitución como una actividad profesional más, pero parece inútil prohibirla e imposible erradicarla, como ahora pretende el Gobierno. Lo único que se logrará es hacerla más clandestina y marginal, de tapadillo, de gueto y silenciosa, para que las mafias que la explota puedan hacerlo con más ganancias, abusos e impunidad. Según la ONU, el 40% de los españoles ha consumido o consume prostitución, un negocio que mueve millones de euros.

La prostitución no ha sido, no es y no será jamás una profesión digna y respetada. Salvando a las profesionales que la ejercen en libertad, como una opción personal, roza la esclavitud y era, es y será un negocio muy lucrativo para las mafias internacionales, que organizan la compra/venta y el intercambio. En España hay 45.000 prostitutas y se calcula que el 80% ejercen contra su voluntad o porque carecen de alternativas. ¿Erradicar la prostitución sin dar alternativas a las prostitutas? Sí, claro, y una de gambas. Algunos proxenetas tienen hasta sello propio y marcan a su «ganado» con un «marchamo» para ofrecer a la clientela garantías de calidad. ¿Es una alternativa realista cerrar los prostíbulos, encarcelar a los proxenetas y sancionar a los puteros? Ma-ra-vi-llo-sooo, que diría la Pantoja. ¿Una profesión como otra cualquiera? Dentro de 20 años estaremos igual, porque ni la prostitución se acaba ni los idiotas tampoco.