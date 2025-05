Comenta Compartir

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y tanto hemos pedido la llegada del meteorito que al final llega: dice J. J. Benítez que en 2027 caerá uno de tal tamaño que provocará 1.200 millones de muertos en 48 horas. Pues que empiece a sonar el preludio de 'Tristán e Isolda', como en la película de Lars von Trier: si hemos de morir, hagámoslo al son de Wagner. Pero, con la suerte que tenemos, seguro que suena alguna canción de Kiko Rivera y la catástrofe se convierte en la gala de coronación de Miss Orejilla del Sordete.

Desde hace tiempo tenemos la sensación de vivir en la antesala de una tragedia. Será porque nos hemos acostumbrado a levantarnos con una reunión en la agenda y una hecatombe en el horizonte por lo que nos hemos hecho adictos al apocalipsis, al gran final, hasta el punto de que las desgracias cotidianas se nos han quedado pequeñas: el desastre del Mar Menor, el calentamiento global, las pateras que llegan a nuestras costas y la desigualdad social ya nos parecen minucias. Hasta el coronavirus se nos empieza a antojar una nadería. O viene algo gordo de verdad, o ni nos levantamos del sofá, que a las profecías pequeñas, a las de andar por casa en bata y zapatillas, les hacemos el mismo caso que les hacíamos de niños, es decir, ninguno: si no estudias no vas a aprobar, si te acuestas con el pelo mojado te vas a constipar, si no vienes a tu hora te voy a castigar, si corres a lo loco te vas a caer, si sigues comiendo dulces te vas a poner malo de la barriga. Los padres siempre anunciando desastres. Pájaros de mal agüero, como Benítez. A pesar de ello, dice el tío que espera equivocarse y que no suceda nada de lo presagiado. Bueno, mira, yo ya no sé ni lo que prefiero.