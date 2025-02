Productos de fuera con fitosanitarios

Comenta Compartir

Buenismo. Uno de los grandes problemas que tenemos los europeos es la rigidez de las normas fitosanitarias en el campo y en la alimentación del ... ganado que hace, en muchos casos, que sea improductivo y nuestros productos no sean competitivos, ya que o bien por requisitos administrativos (carnet para todo) o sanitarios (esto se puede utilizar para los piensos o para los árboles y esto no) hace que las explotaciones agrícolas y ganaderas vean incrementados los costes de producción y no podamos rivalizar con otros países que venden en Europa pero no realizan los controles que aquí se solicitan, y como ejemplo Marruecos con el aceite, frutas y verduras. Pero cuando llegan épocas difíciles de escasez de materia prima, como las que vivimos, nos damos cuenta que la administración europea y por ende la de cada uno de los países que la componen, no saben cómo afrontar los problemas de suministro y se dirigen a la desesperada a aquellos países vetados por utilizar algunos productos y como ejemplo tenemos el maíz. Ahora nos acordamos de Brasil, Argentina o EE UU y lo venderán a precio de oro a los exigentes y sanos europeos, que no tendrán más remedio que comprar el maíz al precio que exijan y con los productos que hayan querido echar en su crianza y ello si es que queremos dar de comer a los animales y a nosotros. Europa debe tener gestores eficientes y no políticos pendientes de agradar a unos y otros, gestores que miren por sus empresas, faciliten el trabajo y reduzcan esa burocracia extrema, ya que lo único que hacen con ese exceso de legislación es que seamos el hazmerreír del mundo y la prueba es lo que está ocurriendo en estos momentos, donde no pintamos nada. Al final seremos los más sanos del cementerio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora