Problemas y soluciones

Estamos en la época de los porcentajes, solo se habla de subida del tanto por ciento de la leche, el pan, los huevos, la fruta, ... el combustible, el gas, la electricidad... Los productos alimenticios suben y se nota en las etiquetas de precios, están marcados de un día para otro, pero hay algo de lo que se habla tanto o más que de los alimentos: las nóminas de los pensionistas y ya nos gustaría que se remarcaran de una vez por todas las etiquetas del precio de las pensiones.

No se están dando cuenta de que, de seguir así, nos convertiremos en famélicos por falta de nutrición, tendremos que dejar de fumar, de consumir energías y el Gobierno ingresaría ni el IVA, ni los descuentos indirectos, ni impuestos de todo tipo, eso sí, seremos más ricos dentro de la pobreza y podrán decirnos la frase de Forges: «Surgiendo de la nada hemos alcanzado la más alta cota de la miseria».

La solución la conocen todos los españoles de andar por casa: menos ministerios –o al menos los que no sirven para nada–, menos asesores, menos Falcon, menos Puma, menos puestos a dedo a incompetentes, menos sindicatos –al menos los que no sirven–, menos ayudas a estudiantes sin comprobación, menos ayuda a okupas. Más colocación para limpiadores, camareros, albañiles, profesionales de grado medio y más ayuda a la industria, sobre todo a pymes y trabajadores por cuenta propia. La industria de hostelería y construcción necesita obreros, ¿no hay? ¿Ya no quedan en el Sexpe demandantes de empleo? Eso se lo dicen a otros, hay más, pero eso se lo dejo a los profesionales del Gobierno, que seguro los hay.