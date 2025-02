Los problemas de Sánchez

Pedro Sánchez sale de un charco y se mete en otro. El presidente del Gobierno opinaba al término de la Cumbre informal de los líderes ... de la UE que la democracia española estaba en un momento crítico tras el gran acuerdo del PP y Vox que ha propiciado que, por primera vez, la ultraderecha participe en un gobierno desde la dictadura de Franco. El auge de Vox en las encuestas trae de cabeza al gobierno sociocomunista, que intuye que más pronto que tarde se verá desplazado por un gobierno de centroderecha a pesar de lo que afirme el CIS de Tezanos, que ya ha reconocido que el sistema empleado en las anteriores encuestas no era el apropiado. Pedro Sánchez está noqueado con el aumento de la tensión en la calle, el Gobierno culpa a la ultraderecha de desestabilizar con las huelgas del transporte y del campo por los precios de los carburantes y de los productos agrícolas y ganaderos. Y por si esto fuera poco, Sánchez se ha bajado los pantalones con la cesión histórica sobre el Sahara, reconociendo el plan de autonomía de Marruecos (concesión que veremos quién la paga). El intento del Gobierno de cerrar la crisis diplomática con Marruecos ha abierto otra con Argelia y ha colocado al ejecutivo ante una tormenta política con España donde el resto de los partidos políticos han dejado a Sánchez con el culo al aire.

En 2019 Podemos se rebeló contra el PSOE y Sánchez defendió por escrito, afirmando hace tan solo unos días, la postura contraria sobre Marruecos y el Sahara. Los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno quieren que Sánchez explique ante las Cortes el cambio de posición sobre las relaciones diplomáticas con Marruecos. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defiende que el pacto con Marruecos implica un respeto mutuo y no afectará a las relaciones con Argelia. ¿Pero alguien cree en las palabras del gobierno alauíta de respetar lo acordado? El temor en Madrid visto desde otras posiciones que no sean del gobierno es que una vez que el rey de Marruecos logre el Sáhara, intensificará la reivindicación de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Este reconocimiento por parte de Sánchez tensa las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, y es la segunda traición histórica de España al pueblo saharaui.

Argelia era el principal proveedor de gas a España y se abre un debate sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora, teniendo en cuenta la guerra de Ucrania. Y si hay algo detrás, debemos saberlo los españoles, porque los problemas de Sánchez no son de Sánchez sino de los españoles, y tenemos que saber con quien se está jugando la partida. Y si Argelia decide cortar el suministro de gas a través del gaseoducto de Medgaz, ¿cómo reaccionaría Pedro Sánchez? Ante el problema que se plantea, Isabel Rodríguez afirma que no hay nada que temer porque Argelia es un país amigo y de fiar. Y yo digo que eso puede ser verdad pero quien no es de fiar es Sánchez.