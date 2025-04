Problemas en las calles de Badajoz

Comenta Compartir

Son muchos e interminables los problemas de reparaciones que tenemos en nuestra ciudad, socavones por doquier en calles y avenidas que están convirtiendo nuestra ciudad ... en un caos circulatorio y, si no lo remedia alguien, no podremos circular con los vehículos libremente. El pasado jueves, con foto incluida, vecinos y comerciantes, junto con el portavoz del PSOE y diputado, nos mostraban en Menacho uno de los «agujeros» que se han quedado a vivir en nuestras calles. No solo eso, en Badajoz, quizás por la crisis, quizás por aquello de que no hay obreros para trabajar, es rara la calle del centro en la que no se encuentre un solar sin tapiar, viéndose las miserias en forma de basura, ratas y cualquier bicho contaminante que se precie, puertas de alambre, cables a corta distancia de los viandantes... La imagen de estos locales asusta al más pintado de los turistas, que prefieren el extrarradio antes que el centro. Se pueden visitar (el Ayuntamiento podría hacer un catalogo), por ejemplo, en: la calle Santo Domingo, esquina con De Gabriel o esquina con Vasco Núñez; la calle Prim; Cristóbal Oudrid y en Pedro de Valdivia, junto al antiguo Hospital Provincial y el López de Ayala. Ahora que durante unos días tendremos hasta cuatro alcaldes y un presidente de Diputación vacacional, podían echar una firma para reparar estas averías que tanta falta hace en la ciudad o ¿solo son figuras sustitutivas de los originales? Aunque sea por el sistema de urgencias, demuestren que pueden hacerlo, no esperen a abril de 2023.

