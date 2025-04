El problema de España es un problema de cultura» es una frase de Ramón y Cajal muy conocida que se coloca con una fotografía del ... gran médico en la pared de muchas personas ilustres y que decía textualmente: «Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos campos de nuestra tierra y nuestro cerebro» salvando para la posteridad todos los talentos que se pierden por la ignorancia.

Estamos en una época en la que los gobernantes intentan minusvalorar la educación rechazando el esfuerzo que exige el saber, dejando al margen lo que perjudica esta decisión a las clases más vulnerables. Aquellos que tienen medios económicos ya procurarán elevar su nivel con profesores preparados.

Hay que recordar que durante años todos los alumnos cursaron la enseñanza media estudiando asignaturas interesantes como Literatura, Historia y decisivas como Filosofía, que profundiza en las tesis de grandes pensadores, desde los presocráticos hasta los actuales autores más prestigiosos preparando la mente con un ejercicio intenso.

Parece que se pretende eliminar el estudio de esta materia y con ello desconocer la tesis de grandes pensadores que han publicado ensayos de alto nivel, como el profesor Isaiah Berlín, un genio de la Universidad de Oxford que dedicó su vida a esta materia. Había nacido en Letonia, hijo de un matrimonio judío que tuvo que emigrar cuando el soviet persiguió a los que profesaban su religión y su padre decidió irse a vivir a Londres con su familia cuando Isaiah tenía solo 12 años. No sabía inglés, sin embargo no tardó en convertirse en un aventajado alumno de un colegio cristiano que no excluía a ningún estudiante por su raza. Ha escrito multitud de tesis dedicando su tiempo a las corrientes filosóficas y políticas del siglo XX y estudiando la libertad del ser humano con la advertencia del peligro de las falsas utopías, las promesas de utópicos vendedores que seducen a los pueblos con la ilusión de procurarles un mundo feliz.

En 'Ensayo sobre el poder de las ideas', presenta su posición con magníficos argumentos, muy valiosos en esta época. Expuso que nadie tiene que dejarse dominar por ningún ser humano para no convertirse en un esclavo. Se preguntaba: ¿Por qué alguien debe obedecer a alguien? Y para resolver a esta cuestión se sirvió de la opinión de varios filósofos; Helvetius, Kant, Engels, Hegel, Saint-Simón y especialmente Rousseau, al que combatió por defender que la persona es buena por naturaleza pero la comunidad exige su rendición poniendo unos límites a su libertad.

No hay dictador en Occidente que no haya aprovechado este concepto roussoniano para ejercer su tiranía, lanzando la idea de que la persona no puede conducirse por sí misma y por tanto, tiene que ser guiada por una autoridad concreta. Robespierre, Hitler, Mussolini, Stalin y tantos otros cuya lista sería interminable, se apropiaron de este postulado en toda su extensión.

Como Berlín, otros muchos filósofos han insistido en considerar que la libertad no puede entregarse a ningún dirigente. Esto es lo que tienen que valorar los actuales conductores de la educación, sobre todo en estos tiempos en los que se pretende marginar o disminuir el estudio de la Filosofía en la enseñanza y otras materias tan valiosas. Un error que puede ser irreparable si no se rectifica a tiempo. Hay que conocer todos los planteamientos de los autores que han creado un acervo de conocimientos filosóficos, jurídicos, sociales, desde Plotino, Platón, Aristóteles, los nominalistas como Guillermo de Ockam, Descartes, Locke, Adorno. Es imprescindible esa preparación para elevar el nivel intelectual de los seres humanos a no ser que se pretenda conseguir su indigencia mental y poder dominar con facilidad.

Es fantástica la obra de Unamuno titulada 'Amor y pedagogía', tan estudiada por los docentes que recomienda el amor como principio de la enseñanza y también reseñar el atropellado vértigo de leyes, decretos y planes de estudio sin advertir que lo esencial es «crear fuerzas vivas en las entrañas del organismo de nuestra enseñanza nacional», perfecto consejo de Giner de los Ríos.