'El príncipe' Sánchez y su serie

Es costumbre dedicar las obras publicadas a familiares o amigos como antes fue hacerlo a mecenas. A comienzos del siglo XVI, Nicolás de Maquiavelo dedicó ... su pequeña obra 'El príncipe' a Lorenzo de Médicis, hijo de Pedro de Médicis (1492-1519). No llegó a publicarse hasta el año 1531 y desde entonces no ha dejado de ser manual de cabecera tanto de estudiosos como de políticos. Tan importante ha sido su influencia que hasta se ha presentado como guía de conducta de la práctica política, en la que la valoración de los medios pasa a un segundo plano si se alcanzan los objetivos propuestos, llegando a formularse como axioma: «El fin justifica los medios» (expresión, por cierto, que no he encontrado en 'El príncipe'). Así mismo en él se tratan las formas de principado, pues Maquiavelo fue estudioso de la historia, en especial de la italiana, y protagonista en la historia de Florencia, no faltando pinceladas de las influencias de Francia, España y el Imperio Romano Germánico y de la historia más universal por la que pasaron griegos, romanos o Alejandro Magno. También hace presencia César Borja (Borgia), príncipe que no tuvo otro pensamiento que la ocupación por el arte de la guerra, pero a quien la muerte de su padre el Papa Alejandro VI que «pasó la vida engañando a todos y a pesar de ello vio todas sus empresas coronadas por el éxito», vino a abortar sus planes. También tuvo interés por Fernando de Aragón, Rey de España, que supo «llevar a cabo grandes empresas y extraordinarios hechos» y mantener a todos los nobles ocupados entre una guerra y otra, por lo que no tuvieron tiempo de oponérsele.

Son muchas las referencias que se hacen en esta pequeña pero gran obra como es 'El príncipe' de Maquiavelo que, a pesar de todo, no es de dominio público con la excepción de la frase apócrifa de referencia, pero que sí resume bastante bien su pensamiento, pues de lo que trata su obra es del éxito y de cómo conseguirlo. En eso consiste también la política («el arte de lo posible», diría Cánovas), en conseguir el éxito frente a propios y ajenos, siendo los medios para conseguirlo cuestión secundaria. Así, en 'El príncipe' se señala que, «si quiere conservar sus estados a menudo (el príncipe) se verá precisado de no observar buena conducta pues si su partido en el que se apoya está corrompido, sea este el pueblo, la nobleza o el ejército, debe contentarlo y por eso no podrá ser muchas veces justo y bueno». Cuánta sabiduría práctica encierran estas palabras. Tuvieron sentido cuando se escribieron y continúan teniéndolo en nuestros tiempos y latitudes. Pensemos en la realidad política española actual que, desde hace unos años, se ve liderada por un «príncipe» al que los medios parecen no preocuparle desde el momento en que ha hecho de la mentira regla y del cambio de posiciones ideológicas conducta política, llegando al extremo de pretender hilvanar hechos y empresas que tienen entretenido al pueblo, sin que le asistan la veracidad de los hechos. Todo es en beneficio del «príncipe» y su ambición.

A. Hauser ya nos dijo que el siglo XX estaba bajo el signo del cine, pareciendo, no obstante, que el XXI sigue bajo el mismo signo, pero no en forma de películas, sino de series, de ahí que la última iniciativa para tener al pueblo entretenido sea la realización de una serie sobre este último «príncipe» que, por supuesto, nadie ha demandado, pero no se puede dejar ocioso al pueblo con su pensamiento. La justificación ya la buscarán. A nosotros los gastos, aunque sean mínimos, nos importan (y mucho) cuando la crisis afecta a la sociedad en forma de subida de precios y de inflación, que no deja de ser el impuesto de los pobres, por lo que siempre serán considerables. Parece ser que el ICO ya ha salido en socorro de la empresa cinematográfica encargada de tal evento con 20 millones. ¡Ya es dinero!

Mis coetáneos tuvimos la ocasión de ver 'Franco, ese hombre' (Sáenz de Heredia). Ahora, otros, tal vez, puedan llegar a ver la serie que ensalce al nuevo «príncipe». No sé si se recogerán en la serie sus mentiras enlazadas unas con otras como las guerras de Fernando 'el Católico'. Me pregunto también si se hará con la falta de transparencia denunciada en los medios, las sentencias contrarias del Tribunal Constitucional; el volumen de las emisiones del pájaro volador y sus viajes sin contenido político alguno, salvo la exaltación del propio ego; podrán seguir con el número y nombre de los fallecidos por la epidemia para que no caigan en el olvido (de la epidemia dijo, que salíamos más fuertes, cuando no vimos la fortaleza por ningún sitio y recaímos varias veces); con el recordatorio de que la Fiscalía dependía del Gobierno, o las habilidades de encorsetar responsabilidades a los demás (la «cogobernanza» fue una clara dejación de responsabilidades), y sus contradicciones. No deberán pasar por la serie sus ministros ni paniaguados, pues entonces ésta se alargaría, algunos harían el ridículo al ponerse en evidencia ante la ley que les obliga, como a Bolaños en la seguridad de las comunicaciones de la Presidencia; aunque alguno lo haría con agrado con tal de halagar al personaje; pero sí deberían tener cabida sus alianzas políticas, las cuales podríamos calificar «contra natura», pues la idea de nación española que tienen algunos es muy diferente a la que tiene la generalidad de los españoles, siendo sus aliados partidarios de la ruptura y separación territorial y de otras patrias, llegando a cuestionar las instituciones que dan forma al sistema político, al Estado y al orden constitucional... No faltan temas para la serie, además de presentar a su familia y algún enceste en la cancha, que ya otro se encargó de mejorar.

Pero «el príncipe» deberá también mostrarse magnánimo y ecuánime en sus juicios y opiniones, como lo hicieron otros, aunque hasta ahora no haya dado muestras de ello, pero el cine es el cine y en él la fantasía tendrá más fuerza que la realidad en esta nueva 'ala Oeste'. Pero no será fiel la serie si no dibuja con nitidez la ambición de poder del personaje, que le ha hecho levantarse de la lona en más de una ocasión y dejar a amigos en el camino sin el menor rubor. Tan desmedida es su ambición que no le importa suplantar al propio Soberano. Esto no dice nada a favor del «príncipe», pues su actitud contribuye a horadar el sistema político que él mismo «prometió» defender, que no jurar, aunque ya se sabe el escaso valor que hoy día tiene en España la palabra dada, donde el honor cada día es más escaso.

Hay cuestiones que no se pueden dejar pasar por alto a ningún «príncipe». Todos deben tener la gallardía de defender la verdad, la nación a la que se deben y su palabra, y si para defenderla es preciso espiar, se espía. Se duerme más tranquilo cuando la conciencia está tranquila.