El primero que habla, pierde

En el año 2010 Domingo Villar vino a la Feria del Libro de Cáceres con su novela 'La playa de los ahogados'. Me propusieron presentarlo, ... pero yo andaba comprometido con otros trabajos y viajes y, además, no conocía sus libros, de modo que no procedía hablar de lo que se ignora.

Sin embargo, cuando unos meses después leí su novela, mientras pasaba el verano en la Galicia que él tanto amaba, no dejé de pensar en todas las cosas buenas que podría haber dicho del libro, en todas las preguntas sobre novela negra o blanca que le podría haber formulado. 'La playa de los ahogados' ganó el premio Brigada 21 correspondiente a la mejor novela negra del 2009, un premio para el que no hay que postularse. Yo había tenido la suerte de recibirlo el año anterior.

Aunque tiempo después coincidimos por las ondas en una entrevista radiofónica para una emisora de Madrid, no fue hasta el año 2020 cuando tuve la suerte de conocerlo personalmente. Fue en la Semana Negra de Gijón, donde él era uno de los candidatos a recibir el premio Hammett, en los que tampoco se postula el autor. Mereció ganarlo, porque era el mejor escritor español actual de novela negra, pero no ocurrió así por esas razones ajenas a la escritura que a veces desprestigian los premios.

Y en esa ocasión sí compartimos horas de charla y de vinos, en los que era un experto.

Y sobre todo compartimos risas hablando de Galicia y los gallegos. Como es una tierra que gusta tanto más cuanto más la conoces, le conté algunas de las anécdotas que me habían sucedido por allí, como la ocurrida en un viaje al mirador de Loiba en busca del banco más bonito del mundo. Nos perdimos en el laberinto verde de las carreteras gallegas y tuvimos que preguntar a un anciano que caminaba por el medio del asfalto. A cada una de nuestras preguntas él contestaba con otra, como en la genial secuencia de la serie 'Rapa' en la que Javier Cámara le consulta a una nativa por la mejor forma de llegar a un sitio, sin llegar a recibir una respuesta clara.

Domingo Villar convirtió en un recurso literario esa costumbre de sus paisanos de responder con una pregunta a la pregunta que les haces y lo utilizaba de forma magistral con el personaje de Rafael Estévez, el ayudante de Leo Caldas. Con un humor irónico, pero sin malicia, Domingo Villar nos explicó la razón con un dicho gallego: «O primeiro en falar, perde». El primero que habla, pierde.

No fue necesario mucho más tiempo para comprobar que en Domingo Villar no había diferencia entre el escritor y la obra. Uno era tan bueno como la otra y no ocurría con él lo que ocurre a veces, esto es, que se perdonan los defectos personales de un autor por los méritos de sus libros. Era un tipo alto, pero no imponía su estatura. Era divertido, pero no se hacía el amo del corro. Era elocuente en todo lo que decía, pero no llevaba la voz cantante. No hablaba mucho: como buen enólogo, sabía que una copa o dos alegran la conversación, pero su exceso puede llevar a una verborrea jabonosa o lacrimógena y siempre cargante. Siendo el más exitoso de los que estábamos allí reunidos, no actuaba como algunos escritores que parecen los dueños de los congresos a los que asisten. Domingo Villar iba en la proa, pero no presumía de manejar el timón del trasatlántico editorial que es ahora mismo la novela negra y que a veces da la impresión de llevar un lastre excesivo. Bajo su línea de flotación, sus bodegas van repletas de historias de sangre y plomo, no siempre bien estibadas, con el riesgo de hundirlo por exceso de carga.

Aunque parece increíble, ya no habrá otra oportunidad de hablar con él, muerto trágicamente joven, con poco más de medio siglo, ahora que nuestra longevidad avanza hacia el siglo entero.

Además de un libro de cuentos, sólo escribió tres novelas negras, porque trabajaba sin prisas, sin afanes, sin necesidad de demostrar nada. Su escritura tiene esa credibilidad de los clásicos que no se sabe bien cómo se consigue, pero a la que sin duda contribuye una prosa correctísima, sin espectáculos de luces y sonido. Le gustaba a todo el mundo: a los gallegos, porque ambientaba sus historias en la ría de Vigo, con un fondo de barcos, playas, ribeiros y lluvia, y a los no gallegos, porque no lo hacía desde esos nacionalismos que destacan lo suyo para remarcar su superioridad sobre los otros. Al contrario, Domingo Villar nos hablaba de su tierra compartirla con los de fuera. Cuando le comenté cuánto me gusta Galicia, él respondió elogiando las cosas que le gustaban de Extremadura.

Le gustaba a los lectores del policial clásico y a los lectores de la 'hard boiled'. Le gustaba a los partidarios del mar y a los partidarios de la montaña, a hombres y a mujeres, a jóvenes y a viejos, a antiguos y a modernos. Le gustaba a las izquierdas y a las derechas, porque su compromiso no era ideológico, sino humanista, sin resabios ni palinodias; ni predicaba sermones ni pretendía conocer el remedio para todos los males del mundo. Era tan apreciado en vida que ni siquiera su muerte puede mejorar su reputación.