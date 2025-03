Comenta Compartir

En el vivir de cada día cada vez resultan más difíciles de entender esas frases tan repetidas como: «Volver a sumar transversalidad», «construir una alternativa ... que trascienda los intereses de las siglas» o «emprender otro tipo de políticas más horizontales y pegadas al ciudadano». Es como «la nueva normalidad», que si es nueva, no es normal; y si es normal, no es nueva. Lo transversal es «lo que está atravesado de una parte a otra, de manera perpendicular» interrumpiendo el camino; y un personaje atravesado o transversal, es el que «tiene mala intención o mal carácter». Es muy llamativo el intento de hablar sin parar, pretendiendo que la solución de todo consista en escuchar más a la gente, como si fuera algo que se había descuidado hasta ahora, cuando resulta evidente que para escuchar a alguien, lo primero que hay que hacer es callarse. Si no, es imposible entender a los demás.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY