Comenta Compartir

El 6 de septiembre se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo de la nao Victoria y resulta patente la deficiente conmemoración de ... esta gesta mundial de primer orden protagonizada por la Corona de Castilla, pues no en vano la armada capitaneada por Magallanes y después por Espinosa izaba en sus mástiles la bandera de castillos y leones. Esta efemérides pasará de largo sin pena ni gloria, para alegría de algunos países que siguen alimentando la leyenda negra. La proeza sin parangón, en realidad de magnitud mucho mayor que la llegada del hombre a la Luna, paradójicamente no merece la debida atención ni de los Gobiernos regionales de la antigua Castilla, ni del Gobierno de España. Eso sí, el 6 de septiembre no es laborable en la comunidad vasca, cuando debería haber sido declarado festivo en toda España, puesto que Elcano fue un marino castellano –así era nombrado por los portugueses–, como todos los demás que le acompañaron en tan magna epopeya.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director