A veces da miedo asomarse a la ventana para mirar lo que nos espera fuera cada día. Hoy, por el día en el que escribo ... esto, la ventana se abrió cubierta de niebla, la primera niebla de este otoño tardío.

El campo empieza a reverdecer tímidamente, los abrigos comienzan a ocupar el espacio robado y en Egipto se reúnen presidentes y presidentas (más presidentes que presidentas) para hablar del clima. Los titulares hablan de las ausencias, otros titulares hablan de que este octubre ha sido el más cálido de los últimos años, otros de que, oh sorpresa, no hay marcha atrás, ni retorno posible, otros dicen que igual aún estamos a tiempo.

Mientras, los museos de todo el mundo se han blindado, están en alerta, sus responsables organizan equipos especiales de seguridad y revisan exhaustivamente sus protocolos. Quieren evitar nuevos ataques de jóvenes que sin contemplaciones se pegan a los cuadros, arrojan sopa de tomate o cubren las pinturas con otras pinturas. Y entonces nos rasgamos las vestiduras, ¿pero cómo puede ser, insensatos? Sin querer escuchar, leer y saber más. Soy capaz de entender a los directores de museos pero también veo y siento el miedo de los jóvenes.

Pero mientras, el mundo se queda en eso, en titulares, frases cortas, tópicos, con nosotros o contra nosotros. Y entonces quieres cerrar la ventana, dejar de ver la niebla y encontrar el silencio en esto que va tan rápido.

Siempre me ha gustado lo de mañanitas de niebla, tardecitas de paseo. Cuando se cumple, y hoy se ha cumplido, la niebla se disipa y el paseo por el parque de vuelta a casa te hace ver las cosas de otro modo. Abres la ventana y los titulares cambian, entonces puede aparecer algo incluso parecido a la esperanza, si es que la esperanza existe más allá de ser un acto de fe.

Como Dorothy me veo cruzando el camino de baldosas amarillas custodiada entre árboles de hoja caduca. Me obligo a pensar en el aquí y el ahora, en la boda del fin de semana, en qué bonito es compartir el amor y las historias de amor sin protocolos y con muchas risas. Quiero creer firmemente que cuando la gente se une para celebrar, reivindicar y luchar es mucha mejor gente. El aislamiento nos dejó además de huérfanos de abrazos, helados de sentimientos.

Eso me recuerda que esta semana en mi pueblo se vuelve a celebrar San Martín, el patrón de «tos los zarceños, chumberos y cabileños». Cuando era pequeña, el 11 de noviembre siempre hacía frío, todos nos juntábamos alrededor de la lumbre a comer migas y asar sardinas. En los últimos años, los de prepandemia, en manga corta y casi sin hogueras, los usos y costumbres son otros. Las fiestas cambian marcadas también por el cambio del clima.

Me he desviado tímidamente del camino de baldosas amarillas, perdónenme la licencia, no podía pasar estos días sin hacer un guiño a mi pueblo. A veces, no muchas, pienso en que si fuéramos un poquito como García Márquez de todo pueblo se podría sacar un Macondo, pero no, Macondo solo hay uno y La Zarza no se le parece y yo a García Márquez tampoco, claro.