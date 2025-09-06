Primera edición de los premios inútiles

Se cumple un año de esta columna y para celebrarlo he decidido instaurar un premio que reconozca la labor de personas y colectivos que se ... han destacado por su defensa, en ocasiones involuntaria, de los valores y formas de vida inútiles. Es decir, aquellas que dan sentido a nuestra existencia y hacen que nuestros días merezcan ser vividos. El jurado está formado por mí. Como todo premio, su concesión es arbitraria y personal. Al tratarse de un reconocimiento a la inutilidad, no habrá premios en metálico, ni estatuillas, ni eventos con photocall. La dignidad de ser reconocido como embajador de la inutilidad supera a cualquier otra distinción o compensación económica.

Premio a la trayectoria ex aequo al profesorado y al alumnado de italiano de la Escuela Oficial de Idiomas, por hacer pública demostración diaria de que se pueden estudiar lenguas no business sólo por amor a una cultura o a un país, resistiendo al asedio de la inglesitis y la curriculitis; compartido con la Orquesta de Extremadura, principalmente con sus músicos y con el público -no siempre numeroso, pero no por ello menos importante-, porque nos regalan mensualmente pequeñas dosis de una belleza complicada, eclipsada por un mainstream anestesiante. Que se dediquen fondos públicos para mantener viva una música que no produce réditos económicos, sino sólo placer, es motivo de alegría y esperanza para los miembros de este club-columna. El día que perdamos la orquesta o el italiano, los extremeños habremos perdido algunos de los pocos motivos que nos quedan para no emigrar.

Premio a la obra efímera: al alumnado que estudia en Bachillerato Latín y Griego, porque sólo ellos sabrán, cuando el cielo se derrame sobre nosotros, lo que le dijo Hércules a Pluto cuando éste se presentó en el Olimpo.

Premio a la obra permanente: ex aequo a la ensayista Remedios Zafra, por denunciar en 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' el lenguaje administrativo vacuo que todo lo empapa y que asfixia cualquier atisbo de vida terrestre en nombre del tatachín de la eficiencia, la excelencia y la productividad. Compartido con la escultura de Aldo Paparella titulada 'Monumento inútil', realizada entre 1971 y 1972 y expuesta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA, por demostrar la posible materialidad de nuestro empeño.

Premio especial Nuccio Ordine, en homenaje al último profeta que hemos tenido los correligionarios de lo inútil, a los extremeños y extremeñas que empeñan sus horas libres, sus ahorros y sus desvelos en hacer la fiesta; en coser trajes que romperán el miércoles de ceniza; en pintar con sales unos suelos que unos niños repeinados destrozarán en cuestión de segundos; y en comprarle flores a las vírgenes que se marchitarán con los últimos soles de la primavera. Ellos y ellas guardan celosamente las semillas de la inutilidad, aquellas que plantaremos cuando explote este frenesí llamado humanidad.