¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
REUTERS
Saberes inútiles

Primera edición de los premios inútiles

César Rina Simón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Se cumple un año de esta columna y para celebrarlo he decidido instaurar un premio que reconozca la labor de personas y colectivos que se ... han destacado por su defensa, en ocasiones involuntaria, de los valores y formas de vida inútiles. Es decir, aquellas que dan sentido a nuestra existencia y hacen que nuestros días merezcan ser vividos. El jurado está formado por mí. Como todo premio, su concesión es arbitraria y personal. Al tratarse de un reconocimiento a la inutilidad, no habrá premios en metálico, ni estatuillas, ni eventos con photocall. La dignidad de ser reconocido como embajador de la inutilidad supera a cualquier otra distinción o compensación económica.

