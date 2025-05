No creo que veamos pronto ese momento en el que ya no tengamos que hablar de la primera mujer donde sea

Hoy veremos en el Nápoles-Liverpool a la primera árbitro española en la Champions League (venga, árbitra, que aquí el femenino es lógico, aunque suene ... raro). La extremeña Guadalupe Porras, internacional desde 2014, será asistente en la banda del madrileño Carlos del Cerro, que pitará el partido. No sé si es un gran paso para la parte femenina de la humanidad, pero es un paso más, pequeñito. No creo que veamos pronto ese momento en el que ya no tengamos que hablar de la primera mujer donde sea.

En Reino Unido tienen un negociado ya bastante cubierto en ese aspecto. Liz Truss será la tercera primera ministra del país, tras Thatcher y Theresa May. Decía Gloria Steinem: «Algunas de nosotras estamos convirtiéndonos en los hombres con los que nos queríamos casar». Mmmm, no conozco ninguna mujer que quisiera casarse con un árbitro. Mucho mejor Cher cuando su madre le instó a casarse con un hombre rico y le dijo que ella ya era un hombre rico.

