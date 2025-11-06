HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?

Primer revés para Trump

La victoria de Mamdani en Nueva York encabeza una ola demócrata de costa a costa que cuestiona ya una presidencia despótica

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La primera respuesta de Donald Trump a la contundente elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York combina la rabieta infantil–«yo no estaba ... en la papeleta»– con la constatación de que le ha llegado alto y claro el mensaje de unas urnas en las que el martes los republicanos lo perdieron todo. Seguramente el presidente de Estados Unidos vive como una afrenta personal el triunfo en su ciudad natal de un candidato de 34 años, musulmán y socialista. Y solo diez meses después de llegar por segunda vez la Casa Blanca, la ola demócrata que cosechó victorias de costa a costa representa un riesgo cierto para los republicanos: a corto plazo, porque se han cumplido 36 días de cierre del Gobierno; a medio, porque falta un año para las legislativas intermedias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  4. 4 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  5. 5

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  6. 6 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Primer revés para Trump

Primer revés para Trump