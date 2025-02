Aquel primer contacto con el márketing

Anoche Telepizza nos envió gratis a la redacción una de barbacoa, otra vegetal y una carbonara con cebolla, un regalo con toda la intención, lo ... sé, por eso antes de hincarle el diente tuiteamos lo ocurrido con cara de muy agradecidos. Pero para mí el márketing empezó con la visita a las instalaciones de la Coca-Cola de la avenida de Elvas siendo un infante. Nos regalaban una libreta y una gorra logotipadas, algún lápiz supongo y, eso seguro, una coca-cola, kit que habrá vuelto a la memoria de miles de pacenses esta semana al saber que este recinto ha sido demolido. La Coca-Cola era lo más moderno e internacional que había en la ciudad y en aquellas excursiones yo pensaba que la intención era mostrarnos cómo se embotellaba aquel refresco, así que con ocho años sentía que estábamos entreteniendo a los trabajadores al pasar en fila recibiendo explicaciones.

Con los años supe que ningún acto es inocente, que el márketing no cesa. En política es consustancial, nos rodea, más bien nos acorrala y ya no sabe uno dónde se esconde una campaña para que consumas un producto o dirijas tu voto, si en el cartel de una marquesina, en la promesa de un concejal o en la recreación de una batalla histórica.

La Coca-Cola con sus letras rojas era lo más en el Badajoz de cuando yo era chico y ahora mismo en Extremadura me cuesta identificar una instalación equivalente. De nuevo un proyecto empresarial, la gigafactoría de Volkswagen, se nos ha escurrido entre las manos y otros tantos siguen tan en el alambre que harán falta toneladas de márketing verde y circular para hacernos creer que no pasa nada por espantar a los grandes empresarios. De seguir así no van a quedar industrias donde llevar a los niños de excursión y dejarlos con la boca abierta.