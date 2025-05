Primer amor, primer maltrato

En la adolescencia es prioritario ser reconocido por el otro y la manera más directa es la de identificarse imaginariamente con el deseo del otro. ... Algunos de los referentes fundamentales para atrapar ese deseo giran en torno a ser muy atractivos físicamente (la mayoría piensa que no lo son), ser aceptados por su grupo de iguales, vivir la intensidad del momento, poseer muchos seguidores en las diferentes redes sociales y 'pillar' su novia o su novio como los demás.

El amor constituye una de las formas más amables de paliar la falta de ser, la carencia, el vacío del ser humano y el primer amor abandera los tópicos del amor romántico: ser único para el otro, sentirse uno con el ser deseado/amado y el goce de experimentar esa fusión intensa que reafirma la identidad. La vida cotidiana se vuelve muy gris en ausencia de ese amor romántico que roza con un estado de plenitud. La espera de ese encuentro es lo único que importa y todo lo demás pasa a un segundo plano.

Nat, el personaje del libro 'Un amor', de Sara Mesa, refleja este estado de alienación del amor pasión en el que Andreas se convierte en el eje central de su vida, a pesar de la incomunicación que se produce entre ambos. Esa pasión que subyuga a Nat, al principio, la empodera pero luego se transforma en desvalorización de sí misma e idealización del otro.

Es necesario favorecer una identidad propia y autónoma de los adolescentes

El amor romántico en la adolescencia también se caracteriza por la idealización de la pareja y del concepto de amor, de tal manera que casi siempre se produce una ceguera ante los hechos que no encajan con ese ideal. Ante este primer amor adictivo, algunas adolescentes interpretan los celos, el acoso, los arrebatos de ira, el dominio y el control constante de su chico sobre ellas como señales inequívocas de amor. Una joven me dice emocionada que su novio le había propuesto instalarse un GPS localizador en su móvil para «saber en todo momento dónde estaba» y que ella había aceptado encantada, ya que se sentía muy «especial» por el interés mostrado por él. Pero un día a la joven no le funciona la aplicación y contempla con estupor cómo su novio la destroza el móvil y se muestra furioso (en repetidas ocasiones) porque dice que su novia «mira» de manera descarada a otros chicos «pidiendo guerra». Y comienzan los insultos, las humillaciones constantes o el primer empujón.

Los primeros incidentes violentos generan en las adolescentes sentimientos de malestar y confusión emocional; obedeciendo a los mandatos de género, piensan que el problema es de ellas y se sienten culpables, al no ser conscientes de la relación de abuso en la que están inmersas. Edurne Portela, en su libro 'Formas de estar lejos', indaga en este proceso lento pero constante del maltrato psicológico hacia una mujer, que es como una gota que cae ininterrumpidamente y produce angustia, terror y deterioro de la autoestima. Es una lectura muy didáctica para quien quiera conocer cómo se manifiesta y desarrolla el maltrato psicológico hacia una mujer joven en una pareja con una vida aparentemente privilegiada.

El ideal romántico del amor coloca a la mujer en una posición tal de cuidadora que le hace creer que con su amor va a poder transformar a su pareja. Es en el cumplimiento de los mandatos de género aprendidos, donde va a encontrar su razón de ser, con la consiguiente dosis de narcisismo por sentirse especial y única para el otro. Por lo tanto, me parece que urge favorecer una educación emocional para las adolescentes en el contexto escolar, familiar, social y terapéutico, que permita deconstruir los tópicos del amor romántico, nombrar los estereotipos sexistas y la violencia física o psicológica que acontece en las primeras relaciones afectivas y sexuales.

Conviene insistir en que para prevenir la violencia contra las mujeres jóvenes hay que incluir en el currículo educativo (existen programas de prevención e intervención muy validos) contenidos y experiencias que permitan identificar la violencia machista para que se produzcan cambios afectivos y conductuales.

Pero la formación cognitiva sobre la violencia contra las mujeres no basta para producir cambios personales si no se proporciona a las y los adolescentes un espacio dirigido por profesionales, en el que puedan hablar individual o grupalmente de sus problemas, de sus ideas sobre el amor romántico, de la sexualidad, de sus ideales, de los mandatos de género, de lo que entienden que tienen que hacer para que las quieran y de sus conflictos.

Las adolescentes están en proceso de construcción de su personalidad, por lo que es necesario favorecer una identidad propia y autónoma que les permita reformular qué quieren ser, cómo se quieren relacionar con el otro y que quieren del otro. En esta etapa de la vida que marca la transición hacia la supuesta madurez es importante que las jóvenes descifren las primeras experiencias dolorosas de maltrato, que generan miedo, ansiedad, depresión o ideas de suicidio, para que puedan identificar qué las ha llevado a sostener ese ideal de amor romántico.